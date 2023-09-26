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«Ищут новые схемы ввоза»: разбираемся, что происходит с параллельным импортом после роста утильсбора

Появилось важное ограничение: частникам нужно владеть ввезенной машиной не менее года

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Автомобиль по параллельному импорту в товарных пленках

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Более полутора месяцев прошло с момента введения новых правил по повышению сборов с машин, ввозимых в РФ из-за границы по схеме параллельного импорта. Как это сказалось на объемах ввоза, каких автомобилей мы лишились, с какими трудностями теперь сталкиваются обычные граждане (физлица) и правда ли, что ввезенный автомобиль нельзя будет продавать целых 12 месяцев — подробнее в нашем материале.

Напомним, с 1 августа вступило в силу постановление правительства РФ № 1118, которое увеличивает ставки утилизационного сбора (один из видов платежей за импортируемые авто) и меняет правила владения машиной. Фактически впервые в новой истории вводится некое обременение на приобретенную собственность — автомобиль нельзя продавать в течение 12 месяцев, если утильсбор оплачен по льготной ставке для физлица (3400–5200) рублей.

В противном случае власти грозят пересчитывать этот сбор по коммерческой ставке (а это уже сотни тысяч рублей) и предъявлять большие счета на оплату автовладельцам. Как указано в постановлении правительства № 1118, подобное «транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования и такое транспортное средство в течение 12 месяцев с даты его ввоза зарегистрировано на указанное лицо».

Планировалось, что подобные меры усложнят жизнь перепродавцам автомобилей, снизят объемы импорта и, соответственно, поддержат отечественное производство «Лад» и «Москвичей». Фактически это создает дополнительные юридические коллизии, заставляет людей владеть собственностью определенный срок (несмотря на такие жизненные обстоятельства, как болезнь, смерть, потеря работы), а таможенные и налоговые органы вынуждены будут проводить дополнительную работу по контролю за владением авто, пересчету утильсбора и предъявлению счетов.

Что же происходит сейчас на таможенных пунктах? Вот одно из отделений, здесь теперь немноголюдно, огромные очереди были до 1 августа, перед повышением ставок утильсбора. Для посетителей специально распечатаны памятки и бланки объяснительных, призванные дополнительно предупредить об ответственности в случае перепродажи автомобиля.

Возле таможенных пунктов немноголюдно

Возле таможенных пунктов немноголюдно

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— Да, слышал, что год потом нельзя машину продавать, иначе налоговая предъявит иск. Может, там и выборочные проверки будут, а может, и нет, и всё равно вдруг придется доплачивать, — говорит один из посетителей, владелец «Субару».

Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите авто

Нужно написать объяснение, зачем вы ввозите авто

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Как объясняют специалисты, власти смогут взыскивать повышенный утильсбор по базам постановки авто на регистрационный учет в органах ГИБДД.

— Там не купля-продажа ключевой момент, а регистрация автомобиля на конкретного гражданина в течение года. А регистрация происходит через ГИБДД, поэтому эту информацию власть отслеживает через ГИБДД. Если автомобиль в течение года поставлен на иное лицо, нежели которое его ввезло, значит, будет начисляться через налоговую инспекцию повышенный утильсбор, — объясняет автоюрист Лев Воропаев.

— Теперь каждому владельцу автомобиля, ввезенного по параллельному импорту, необходимо держать в голове мысль про необходимость владения не менее 12 месяцев. Информация о сроках владения автомобилем отслеживается через даты регистрационных действий в ГИБДД, — говорит представитель компании «АВТОСЕЛЕКТ — отборные автомобили» Дмитрий Еременко.

В целом и простые граждане, и профессиональные импортеры авто (юрлица) начали испытывать затруднения при ввозе авто, цена в любом случае увеличивается, спрос ниже, объемы продаж уменьшаются.

— Правила повлияли, и довольно заметно, в первую очередь для потребителя. Цены заметно подросли, тема, безусловно, волнительная. Что касается участников рынка, многие перестраивают работу в соответствии с новым постановлением, — отмечает Дмитрий Еременко.

— Однозначно скажется на параллельном импорте, потому что существенно добавляет к цене утильсбор этот. Цена автомобиля возрастет, и, соответственно, снизится спрос, он уже снизился, поэтому люди будут покупать меньше автомобилей, а значит, поставщики будут меньше закупать и ввозить, — прогнозирует Лев Воропаев.

Подкосил параллельный импорт и прямой запрет властей Японии на вывоз в РФ с 9 августа автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и без исключения всех гибридов. То есть просто ликвидирован целый сегмент праворульных авто. Разумеется, продавцы подняли цены на те автомобили, которые уже были ввезены в РФ. К примеру, минивэн Toyota Esquire года 2018–2019-го с пробегом до 100 тысяч километров ранее обходился в 2–2,2 млн рублей, теперь это 2,5–2,7 млн рублей.

Перепродавцы автомобилей начали как-то пытаться обойти новую схему уплаты утильсбора, чтобы это не сказалось на окончательной цене авто — ведь, к примеру, на 2-литровый автомобиль в возрасте до 3 лет повышение цены составит около 300 тысяч рублей, а в возрасте старше 3 лет — более 500 тысяч рублей. В объявлениях о продаже свежепривезенных автомобилей предлагаются и варианты продажи по генеральной доверенности, и оформление ЭПТС (электронный паспорт авто), и СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) сразу на покупателя.

«ЭПТС (электронный паспорт авто) и СБКТС оформим сразу на вас, чтобы не платить повышенный утиль сбор! Вы будете первым владельцем!», «Утильсбор, продажа с переоформлением через 1 год, по генеральной доверенности, любые вариации», «ЭПТС будет выдаваться на покупателя», — пишут продавцы.

— Конечно, повальные обращения, людей волнует, какой сбор будут платить они. Пытаются обсудить различные схемы и варианты ввоза автомобиля, перекупы пытаются понять, как все-таки обойти эту схему. Да, некоторые предлагают напрямую оформить на конечного покупателя. Многих интересует вопрос обхода этого сбора через страны ЕАС. Растаможить автомобиль где-нибудь в стране ЕАС, например в Киргизии, где самая низкая ставка по растаможке, и потом ввезти в Российскую Федерацию, — объясняет Лев Воропаев.

Ну и слабый рубль делает закупку и ввоз многих моделей авто пока бессмысленным с точки зрения бизнеса. При курсе в 96 рублей за доллар можно купить российский дилерский автомобиль с пробегом в хорошем состоянии даже дешевле, чем ввезти подобный из-за границы. К примеру кроссовер Lexus NX года 2016-го с пробегом до 100 тысяч километров из Южной Кореи обойдется в конечные 3,8 млн рублей — кому он тут нужен за такие деньги? Центральный банк РФ поднял ключевую ставку до 13% и обещал с 14 сентября начать распродавать валюту в значительных объемах, но пока это на курс рубля особо не повлияло — так что ждем-с.

Почитайте, как Япония запретила поставки в Россию десятков популярных моделей.

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