«Ищут новые схемы ввоза»: разбираемся, что происходит с параллельным импортом после роста утильсбора

Напомним, с 1 августа вступило в силу постановление правительства РФ № 1118 , которое увеличивает ставки утилизационного сбора (один из видов платежей за импортируемые авто) и меняет правила владения машиной. Фактически впервые в новой истории вводится некое обременение на приобретенную собственность — автомобиль нельзя продавать в течение 12 месяцев, если утильсбор оплачен по льготной ставке для физлица (3400–5200) рублей.

В противном случае власти грозят пересчитывать этот сбор по коммерческой ставке (а это уже сотни тысяч рублей) и предъявлять большие счета на оплату автовладельцам. Как указано в постановлении правительства № 1118 , подобное «транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования и такое транспортное средство в течение 12 месяцев с даты его ввоза зарегистрировано на указанное лицо».