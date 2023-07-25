Сильнее всего подорожали колодки. Показываем изменение цен на запчасти в 2023 году

Ослабление курса рубля уже привело к подорожанию ряда товаров, в том числе автозапчастей, а также заложило предпосылки к дальнейшему подорожанию автомобилей. И если машины пока еще стоят как и прежде, то новые цены на запчасти и расходные материалы мы можем наблюдать здесь и сейчас.
После относительной весенней стабильности, когда курс доллара составлял около 80 рублей, в начале июня вдруг начались валютные колебания. Доллар дорожал до 92 рублей и сейчас остановился на отметке 90. За это время поставщики автозапчастей изменили цены практически на всю номенклатуру, поскольку эта индустрия, как мы знаем, тесно связана с поставками из-за границы.
— Стоимость запчастей, как и всех импортируемых товаров, во многом зависит от курса валют. Если курс растет, то цены корректируются в соответствии с его движением. В июне курс доллара устойчиво рос, особенно заметно в конце месяца. Поэтому в июле отреагировали цены на автозапчасти, — объясняет Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Автор этих строк последние три года ведет статистику по ценам на различные запчасти, масла и шины. Мы готовы показать, как меньше чем за полгода выросла стоимость отдельных позиций. В сравнениях ниже — весенние цифры и текущие (данные от интернет-магазинов автозапчастей):
- кронштейн сонара парктроника — было 454 рубля, стало 634 рубля;
- ультразвуковой датчик парктроника — было 1509 рублей, стало 1740 рублей;
- фильтр салонный угольный Bosch — было 743 рубля, стало 966 рублей;
- китайский салонный фильтр Miles — было 334 рубля, стало 235 рублей;
- оригинальный масляный фильтр MITSUBISHI — было 582 рубля, стало 417 рублей.
Обратили внимание, что по последним двум пунктам ценник снизился? Такое тоже бывает, зависит от спроса и заполненности складов.
— Рост в июле по сравнению с июнем 2023 года составил в среднем 5%. Но некоторые позиции осталось без изменений, другие выросли более заметно. Это также связано со стоимостью сложной логистики. Например, фильтр воздушный и колодки на «Хендэ-Солярис» выросли на 20%. Тормозные диски и колодки на «Киа-Рио» выросли на 9%, — отмечает Татьяна Овчинникова.
Давайте еще посмотрим на изменение ценников на другие запчасти.
Для Hyundai Solaris
- Фильтр воздушный LYNXauto — было 542 рубля, стало 791 рубль;
- фильтр масляный LYNXauto — осталось 668 рублей;
- колодки тормозные, перед, Nisshinbo — было 3459 рублей, стало 4809 рублей.
Для BMW 528i
- Фильтр воздушный Mann — было 4277 рублей, стало 4705 рублей;
- фильтр салона LYNXauto — осталось 1600 рублей;
- колодки тормозные, перед, LYNXauto — было 3645 рублей, стало 3866 рублей.
Моторные масла
- 5W-30 PROFI NGN, 1 литр, синтетика — было 1092 рубля, стало 1147 рублей;
- 5W-30 EMERALD C3, 1 литр, синтетика — было 1313 рублей, стало 1379 рублей.
А что с шинами? Тут тоже по-разному, что-то прибавило в цене, что-то, наоборот, подешевело.
- Yokohama Blu Earth ES32 185/65/R15 — было 4440 рублей, стало 5280 рублей;
- Cordiant Road Runner 195/65/R15 — было 3810 рублей, стало 3600 рублей;
- Yokohama Geolandar G91AT 225/60/R18 — было
12 700рублей, стало 11 775рублей.
Тут еще важны такие факторы, как страна происхождения бренда, страна производства, категория (агрегатная деталь или кузовная), марка автомобиля, на которую требуется деталь. С японскими, китайскими запчастями ситуация проще, с европейскими — сложнее. В целом же эксперты рынка пока не прогнозируют обвального роста стоимости деталей и расходных материалов, хотя колебания ценников, и мы это уже видим, никто не может исключить.
— Стоит поделить на японские марки и европейские. Мы не испытываем проблем с поставками деталей, рынок наполнился, всё в доступности. Что касается цен, то за последние месяцы происходит рост курса доллара, ну и, соответственно, рост цен прямо пропорционально курсу. Но мы розничные цены не изменили, по-прежнему держим. Что касается европейских марок, то тут есть сложности в поставке кузовных запчастей, на рынке их мало. Цены на эти позиции уходят в заказ в другую страну, и поставка их осуществляется по новому курсу, — говорит руководитель отдела запасных частей группы компаний «ФАСТАР» Иван Эпштейн.
— По прогнозам аналитиков, такой высокой курс не должен закрепиться надолго, поэтому мы ожидаем, что цены также отыграют назад, — заключает Татьяна Овчинникова из FIT SERVICE.
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