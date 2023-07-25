Сильнее всего подорожали колодки. Показываем изменение цен на запчасти в 2023 году

Ослабление курса рубля уже привело к подорожанию ряда товаров, в том числе автозапчастей, а также заложило предпосылки к дальнейшему подорожанию автомобилей. И если машины пока еще стоят как и прежде, то новые цены на запчасти и расходные материалы мы можем наблюдать здесь и сейчас.

