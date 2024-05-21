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Четыре человека пострадали в ночном ДТП

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Происшествия Пострадали четыре человека, двое — подростки: водитель без прав влетел в «Субару» в Новосибирске

Пострадали четыре человека, двое — подростки: водитель без прав влетел в «Субару» в Новосибирске

Авария произошла ночью на улице Фрунзе

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За рулем ВАЗа был автомобилист без водительских прав

Ночью 21 мая в Новосибирске водитель ВАЗа без прав врезался в «Субару Форестер». В аварии пострадали четыре человека, двое из них подростки.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в Дзержинском районе 22-летний водитель ВАЗа без водительских прав ехал по улице Фрунзе. Около дома на улице Фрунзе, 67 автомобилист не справился с управлением и влетел в попутную машину «Субару Форестер». После столкновения «Субару» врезался в столб.

Из-за столкновения «Субару» влетел в столб

В аварии пострадали водитель ВАЗа и его три пассажира, двое из них — несовершеннолетние подростки. Всех пострадавших доставили в больницу. На автомобилиста возбудили дело об административном правонарушении из-за управления незарегистрированной машиной за это грозит штраф от 500 до 800 рублей, за неисправности машины — 500 рублей, за управление без прав — штраф от 5 до 15 тысяч рублей, отсутствие страховки — штраф 800 рублей.

Авария произошла на улице Фрунзе

— По данному факту ДТП Госавтоинспекцией города Новосибирска проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом редакции НГС.
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Недавно в Оби экипаж ДПС задержал нарушителя на автомобиле ВАЗ, который превысил скорость, полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля.

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