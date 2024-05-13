Стреляли по колесам: новосибирские автоинспекторы бросились в погоню за ВАЗом, который превысил скорость — видео

В городе Оби экипаж ДПС задержал нарушителя на автомобиле ВАЗ, который превысил скорость. Для этого полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. По информации полиции, 4 мая экипаж ДПС в Оби получил сообщение о том, что в его сторону едет автомобиль ВАЗ. Его водитель ехал с превышением скорости, нарушал правила дорожного движения и не выполнял требования сотрудников полиции об остановке.
Водитель, по информации МВД, выезжал на встречную полосу, пытался столкнуться с патрульным автомобилем и создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения.
— Неоднократно предупредив нарушителя, полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы по колесам. В результате стрельбы у транспортного средства были повреждены заднее и передние колеса, — рассказали в региональном МВД.
После этого водитель не мог продолжить движение и остановил машину. Он пытался скрыться с места вместе с пассажирами, но его задержали полицейские. Нарушителем оказался 25-летний житель Новосибирской области, у которого нет прав на управление автомобилем. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
В отношении сибиряка составили протоколы за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), невыполнение требований об остановке (12.25 КоАП РФ), неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 13.3 КоАП РФ). Подготовлены материалы по факту наличия признаков преступлении по статьям за управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутому административному аресту или имеющему судимость (264.1 УК РФ) и за незаконное завладение автомобилем без цели хищения (166 УК РФ).
Пассажиров машины — мужчин в возрасте 19 и 38 лет — доставили в отдел полиции для разбирательства. Машину поместили на спецстоянку.
На прошлой неделе на новосибирской трассе фура выехала на встречную полосу, не рассчитав расстояние при обгоне. Опасный маневр попал на видео.
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