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Происшествия эксклюзив «Прекрасно видел встречные автомобили»: опасный маневр фуры на новосибирской трассе попал на видео

«Прекрасно видел встречные автомобили»: опасный маневр фуры на новосибирской трассе попал на видео

Водитель не рассчитал расстояние при обгоне

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Фуру заметили на трассе «Сибирь»

Вечером 8 мая на трассе в Новосибирской области фура выехала на встречную полосу и напугала водителя легкового автомобиля. Аварии удалось избежать. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

О происшествии НГС рассказал читатель (он попросил не указывать его имя). По его словам, он ехал к родителям по трассе Р-255 «Сибирь» 8 мая, и около 23:10 заметил фуру на встречной полосе. Это произошло недалеко от Сокура.

— Он выехал на встречную полосу и продолжал движение не сбавляя скорость, хотя прекрасно видел встречные автомобили. Я полностью остановился и принял правее, а он до последнего продолжал движение! Возможно у других участником движения есть видео, на котором будет виден номер, — пишет читатель.

Судя по кадрам, которые предоставил читатель, водитель фуры пошел на обгон и не рассчитал расстояние до встречного автомобиля. НГС обратился за комментарием к Вячеславу Ашуркову, руководителю новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), чтобы разобраться, действительно ли водитель фуры нарушил правила.

— Разметка позволяет водителю фуры выезжать на встречную полосу, тут нет нарушения. Обгон запрещен в зоне действия знака, но, раз есть такая разметка, то знак, скорее всего, отсутствует. Также обгон запрещен, если это приводит к помехе для других участников движения, в данном случае — для автомобиля, у которого был регистратор. Конечно, водитель фуры создал аварийную ситуацию и неправильно оценил возможности как своего автомобиля, так и дорожную ситуацию. Он не успел вовремя вернуться на свою полосу, то есть завершить обгон, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Эксперт добавил, что водитель фуры нарушил пункт правил дорожного движения, согласно которому запрещается выполнять обгон, если после завершения маневра он не сможет, не создавая опасности для движения и помех, вернуться на свою полосу. В этом случае водитель, возвращаясь на свою полосу, подрезал те машины, которые обгонял.

Если вы тоже стали очевидцем этого инцидента и на ваш авторегистратор попал номер фуры, то просим сообщить об этом в редакцию НГС.
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На прошедших выходных серьезное ДТП произошло на Северном обходе Новосибирска. В результате пострадали четыре человека.

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Фура Мошковский район Встречная полоса Новосибирская область
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