Водитель микроавтобуса припарковался на дороге в Новосибирске — как сработала мгновенная карма (впечатляющее видео)

Участниками аварии стали сразу 4 автомобиля — виновником был только один Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Людей, которые ни разу не нарушали ПДД, в природе не существует — это аксиома. Кто-то делает это нечаянно, замечтавшись, другие — когда дороги пустые и свидетелей нет. Пешеходы перебегают дорогу вне переходов. Водители не пропускают товарищей по потоку. Чаще всего это сходит участникам движения с рук, но иногда в дело вмешивается мгновенная (и жестокая) карма. Именно такая ситуация произошла на неделе в Железнодорожном районе Новосибирска. Водитель микроавтобуса ненадолго остановился на проезжей части и вдруг оказался полноценным участником внезапной и дикой аварии. НГС посмотрел запись ДТП с автоюристом, чтобы понять, кому после аварии придется заплатить штраф, кому — платить за ремонт, а кто отделается легким испугом.



«Как же так вышло?»

Эту аварию зафиксировала уличная камера наблюдения в среду, 17 апреля в 15:00. Нарушение ПДД на видео разглядеть может не только любой водитель, но и далекий от автомобильной темы человек. Возле здания на улице Максима Горького, 1 у обочины, но все же на проезжей части, припарковался микроавтобус Honda Stepwgn. Водитель, похоже, успел закончить свои дела и уже сел обратно в свой автомобиль, как друг прямо в бок ему прилетел Mitsubishi Pajero, сам подбитый третьим водителем.

Самое интересное происходит на заднем плане: пока Pajero спокойно едет по проезду Ващука направо, с Максима Горького как раз выезжает еще один внедорожник, Mitsubishi Outlander, по дороге цепляет припаркованную Kia и подбивает микроавтобус.

Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» не преминули высказать по поводу ДТП сдержанное злорадство:



— Видела, как он вышел и сокрушался, как же так вышло, — написала Евгения Г.

— Не будет парковаться, где нельзя, это ему наказание, — тут же ответил ей пользователь под ником Евгений Кот.

Сколько заплатит виновник

Вместе с автоюристом журналист НГС тоже посмотрели видео, и не один раз. Не потому что ситуация оказалась особенно сложной, просто ролик вышел зрелищный.

По словам Марии Соловьевой, Сама по себе ситуация достаточно простая:

— Судя по маневру, знак там предписывал поворачивать направо: Mitsubishi формально чуть вправо взял, и тут же налево поехал, — предположила автоюрист.

Смотрим фото с места аварии, и убеждаемся в ее правоте: левый поворот — действительно нарушение. Так что виновником ДТП признают водителя Outlander.

— Водитель Outlander должен был руководствоваться дорожным знаком, разрешающим только поворот направо при выезде на главную дорогу, чего он не сделал. Наказание за данное административное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.13 КоАП РФ в виде 1000 рублей, — объяснила Мария Соловьева. — И, конечно, в случае непокрытия размера причиненного этим ДТП ущерба страховкой, недостающая сумма может быть взыскана с виновника ДТП в судебном порядке.

А вот водителю Honda явно достаточным наказанием стала сама ситуации аварии. Хоть он и оставил машину на проезжей части, наказывать его вряд ли кто-то станет.

Ранее НГС разбирался в самой актуальной автомобильной теме этой весны: куда жаловаться, если парковка превратилась в грязное болото.

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