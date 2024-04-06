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Видео с привкусом болота: место для стоянки авто во дворе дома в Новосибирске превратилось жижу — как с этим бороться

Мы узнали у юриста, куда жаловаться, если на парковке нельзя парковаться, а можно только утонуть в грязи

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Обычно парковку асфальтируют, н, о по словам автора видео, во дворе девятиэтажки на Виталия Потылицына этого делать не стали

Весна в Новосибирске — время нелегкое. Особенно, если она ранняя и теплая, а зима до этого была долгой и снежной. Асфальт на дорогах тает даже быстрее, чем снег, в глубине луж неосторожных автомобилистов подкарауливают глубокие ямы с острыми краями, а во дворах поджидают свои опасности. Житель МЖК Андрей (имя новосибирца изменено по его просьбе) прислал в редакцию запись регистратора, на которой автолюбитель пытается выехать из настоящего грязевого болота. Может показаться, что главный герой ролика — настоящий король автохамов, в одиночку превративший былой газон в озеро грязи. Но есть один нюанс: на видео, по словам его автора, официальная стоянка для жителей дома. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС узнал, куда жаловаться, если вместо парковки во дворе образовалось нечто непроходимое.

Это видео сразу вызывает яркие эмоции: на первый взгляд кажется, что на нем изображен типичный любитель парковаться на газонах в своей превосходной стадии развития. Мощные колеса кроссовера превратили землю в топкую грязь, из которой если что и вырастет, когда станет теплее, то точно не английский газон. Однако автор уверяет: это не лужайка (и даже не бывшая лужайка), а официальное место для машин жильцов многоквартирного дома на МЖК.

— Это не газон и не парковочный карман, — рассказал автор видео. — Что-то среднее. Но ставить машины жильцам официально полагается именно сюда. Моя машина стоит на этой же парковке, и просто так подойти к ней я не могу, приходится идти в обход.

Дворы на МЖК — зона ответственности ООО УК Плющихинский. По данным сервиса Rusprofile, единоличным владельцем и руководителем управляющей компании является девелопер Алексей Джулай. Основной вид деятельности УК — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 848 миллионов рублей, чистый убыток — 473 тысячи рублей.

Чтобы узнать, действительно ли зыбкое грязевое болото, в котором автомобили вязнут и буксуют, — место для стоянки, а вовсе не убитый газон, журналисты отправили запрос в управляющую компанию.

По словам автоюриста Марии Соловьевой, начать борьбу за стоянку нужно с обращения в управляющую компанию: в их зоне ответственности обслуживание придомовых территорий, в том числе и парковочных карманов. А если коммунальщики на это не реагируют, идти и жаловаться выше:

— Дальше нужно обращаться в жилищную инспекцию и в мэрию: в тандеме они обычно достаточно качественно работают, — рассказала Мария Соловьева. — Одновременно можно обратиться и в прокуратуру, сотрудники которой проверят жалобы на месте. Жаловаться можно как дистанционно, так и лично.


Если же даже к прямым указаниям муниципалитета и надзорного ведомства управляющая компания не прислушалась, ограничившись обещанием исправить сложившуюся ситуацию, цикл придется повторить:

— В этом случае нужно отправлять повторные жалобы, с приложением первого ответа, — уточнила автоюрист.

Ранее НГС разбирался, как вести себя, если участник движения перегородил проезд. Один из таких случаев попал на видео две недели назад: тогда сибирячка возмутилась, что не может попасть в собственный двор и решила встать на пути наглого нарушителя ПДД в ответ.

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