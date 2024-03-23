«Ушли перекусить»: Toyota перегородила въезд во дворы, жительница в ответ поступила также и устроила скандал — кто виноват

Не попасть в собственный двор — максимально обидно. Но наказывать обидчика тоже надо правильно Источник: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!











Порой автомобиль — не роскошь и даже не средство передвижения, а орудие наказания других участников дорожного движения. Именно такой случай произошел на этой неделе на Хилокском жилмассиве. Там дорожный конфликт стал закономерным следствием конфликта культурного: явно доведенная до отчаяния соседством с работниками рынка и сопутствующей ему инфраструктуры местная жительница не смогла проехать к дому из-за машины приезжих торговцев. В ответ она сама решила перекрыть им проезд. Спонтанная пробка обернулась скандалом. НГС поговорил автоюристом, чтобы понять: кого из водителей накажут, и как действовать, если на твоем пути возникло одушевленное, но равнодушное к другим участникам движения препятствие.



Это видео снято 13 марта и опубликовано в паблике «Хилокский жилмассив: wellcome to getto». Без дополнительного описания в нем ничего не понять, но согласно объемному посту, автор видео не смогла проехать к собственному дому из-за того, что в этот самый момент водитель машины на видео решил перекусить.

— Местная жительница пыталась проехать к своему дому, но путь преградил страшно голодный иностранный специалист. Образовался затор, собравшиеся машины возмущённо сигналили, — указано в посте.

Дальнейшее можно увидеть на записи: дама решила ответить симметрично: тоже перекрыла проезд и дождалась, пока водитель и пассажиры Toyota насытятся. Поле чего уже сама отказалась освобождать проезд.

Источник: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!

Звук нам пришлось обрезать: ничего цензурного на аудиодорожке все равно не было. Только попавшая на видео часть противостояния заняла шесть с половиной минут, а ведь были еще начало и конец, на запись не попавшие. И, кажется, в итоге победителей не было: автор видео вроде и наказала наплевавших на ПДД мужчин, но все равно расстроилась.



Чтобы понять, есть ли более результативные способы наказать перекрывшего въезд водителя, НГС показал видео автоюристу. По словам Марии Соловьевой, при сложившейся ситуации наказывать придется обоих, в том числе и за мелкое хулиганство (что довольно обидно тому, кто не смог подъехать к собственному дому, а потом еще и будет вынужден платить):

— В данном случае нарушена часть 4 статьи 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Штраф составляет 2000 рублей, — напомнила автоюрист.

Но есть способ все же наказать нарушителя, не рискуя собственным кошельком:

— Надо либо вызывать ГИБДД и фиксировать, либо размещать в сети интернет фото с нарушением, ГИБДД будет реагировать, — — рассказала автоюрист. — В случае, если бы проехать к дому не смогли скорая помощь или пожарные, последствия могли быть плачевны, вплоть до уголовной ответственности. Вот тогда бы стали разбираться, где административный орган был, знали ли, реагировали ли. Но это могло стоить чьей-то то жизни, — резюмировала Мария Соловьева.

Иногда нарушения правил парковки проверяют сотрудники администраций районов. Кстати, если проезд — единственный, за нарушение правил парковки можно было получить и более существенный штраф:

— За перекрытие проезда к зданию или сооружению, к которому не смогли приблизиться пожарные расчеты, на должностных лиц налагается административный штраф от 500 до 1000 рублей, на юридические лица — от 5000 до 10 000 рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 6 статьи 20.4 КоАП РФ. Это перекрытие может выражаться как в противоправном действии (в парковке автомобилей, мешающей проезду пожарных машин, или установке бетонных плит для воспрепятствования проезда «чужих» машин из соседних дворов или сквозного проезда), так и в бездействии (неустранении должностным лицом помех на дороге для проезда пожарных машин, иной техники, если это входит в его обязанности), — рассказала автоюрист.

При этом отвечать придется, даже если пожара и опасности не было, но уполномоченное лицо знало о проблеме, а решать ее не стало.

Кстати, полицейские нашли молодого человека, который оскорблял автомобилистку. Ему 24 года, и ему, по данным пресс-службы областного главка МВД, уже выписали протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мат в общественном месте. Женщину стражи порядка наказывать не стали.

Ранее НГС писал о массовом ДТП на Ипподромской. Мы опубликовали кадры с места аварии.

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