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Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской в Новосибирске — кадры с места аварии

На месте работают медики и ГИБДД

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Авария произошла на пересечении улиц Военной и Ипподромской

В Новосибирске вечером на пересечении улиц Военной и Ипподромской массовое тройное ДТП. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщили очевидцы, на перекрестке столкнулись три автомобиля.

— В ДТП больше всех досталось седану Hyundai Solaris. Также повреждения получили Lexus LX и Mazda 3, — говорится в сообщении.

В ДТП есть пострадавшие

Как рассказал НГС очевидец, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.

— Проезжал мимо, там как раз скорая отъехала. Как я понял, есть пострадавшие, но вроде никто не погиб. Особо пробки пока нет, — пояснил читатель.

Ранее в Новосибирской области автомобиль Chevrolet Laccetti столкнулся с грузовиком на дороге. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.

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ДТП Авария Новосибирск
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