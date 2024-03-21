Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской в Новосибирске — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером на пересечении улиц Военной и Ипподромской массовое тройное ДТП. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщили очевидцы, на перекрестке столкнулись три автомобиля.
— В ДТП больше всех досталось седану Hyundai Solaris. Также повреждения получили Lexus LX и Mazda 3, — говорится в сообщении.
Как рассказал НГС очевидец, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.
— Проезжал мимо, там как раз скорая отъехала. Как я понял, есть пострадавшие, но вроде никто не погиб. Особо пробки пока нет, — пояснил читатель.
Ранее в Новосибирской области автомобиль Chevrolet Laccetti столкнулся с грузовиком на дороге. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.