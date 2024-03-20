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Происшествия

Один погиб, другой — травмирован: два автомобиля столкнулись на новосибирской дороге — кадры с места ДТП

Смертельная авария произошла в Тогучинском районе

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Возраст, личность погибшего устанавливается

В Новосибирской области автомобиль Chevrolet Laccetti столкнулся с грузовиком на дороге. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, ДТП произошло 19 марта около 20:30 часов в Тогучинском районе. Мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Laccetti ехал по дороге К-19Р со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий. Затем машина выехала на встречку.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции

— В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 км трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Мерседес», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте, его возраст и личность устанавливается. 59-летний пассажир машины получил травмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Несколько дней назад в Кузбассе в страшном ДТП погибла семья из Новосибирской области. На дороге разбились четыре человека, в том числе двое детей.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Авария ГИБДД Госавтоинспекция Новосибирская область
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