Один погиб, другой — травмирован: два автомобиля столкнулись на новосибирской дороге — кадры с места ДТП

Возраст, личность погибшего устанавливается Источник: ГИБДД по Новосибирской области











В Новосибирской области автомобиль Chevrolet Laccetti столкнулся с грузовиком на дороге. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.



Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, ДТП произошло 19 марта около 20:30 часов в Тогучинском районе. Мужчина за рулем автомобиля Chevrolet Laccetti ехал по дороге К-19Р со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий. Затем машина выехала на встречку.



На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Источник: ГИБДД по Новосибирской области











— В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 км трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Мерседес», — уточнили в ведомстве.



В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте, его возраст и личность устанавливается. 59-летний пассажир машины получил травмы. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

