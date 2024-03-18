Выехала на встречку: названы подробности ДТП, в котором погибла семья из Новосибирска

Полицейские и следователи выясняют подробности аварии в Кемеровской области, в которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. Из-за ликвидации последствий накануне на несколько часов перекрывали участок трассы Р-255 «Сибирь».
Как сообщили нашим коллегам из NGS42.RU в пресс-службе МВД Кузбасса, ДТП произошло в воскресенье, 17 марта, около 10:00 на трассе «Сибирь». По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в грузовик «Ивеко Стралис». После этого они столкнулись с грузовым автомобилем «Вольво», который ехал за «Фордом».
— В результате аварии от полученных травм на месте погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, включая двух детей в возрасте 7 и 12 лет, — уточнили в ведомстве.
Источник NGS42.RU добавил, что погибшая семья была из Новосибирска.
Также в пресс-службе кузбасской полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.
Данные о ДТП появились в Сети накануне. В одном из пабликов заявили, что погибшие дети учились в школе Новосибирска, информацию об этом подтвердила НГС женщина, ребенок которой ходит в то же образовательное учреждение.
— Отец с матерью, мальчик из шестого класса и первоклассница, — сообщала сибирячка.
В начале марта в Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Авария случилась в Болотнинском районе.