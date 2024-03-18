Выехала на встречку: названы подробности ДТП, в котором погибла семья из Новосибирска

Как сообщили нашим коллегам из NGS42.RU в пресс-службе МВД Кузбасса, ДТП произошло в воскресенье, 17 марта, около 10:00 на трассе «Сибирь». По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в грузовик «Ивеко Стралис». После этого они столкнулись с грузовым автомобилем «Вольво», который ехал за «Фордом».