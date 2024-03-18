«Ехали домой»: семья из Новосибирска погибла в ДТП на кузбасской трассе

Семья из Новосибирской области погибла в страшной аварии на трассе в Кузбассе. Об этом рассказал источник наших коллег из NGS42.RU. Подробности ДТП и количество погибших пока официально не сообщается.
О происшествии также написали в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» во «ВКонтакте».
— На 373 км трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Семья полностью погибла, двое взрослых и двое детей, — сказано в сообщении.
Уточняется, что дети учились в одной из школ Новосибирска. Информацию о происшествии подтвердила НГС женщина, ребенок которой ходит в то же образовательное учреждение.
— Они возвращались…не знаю откуда. Из Мариинска или не знаю откуда. Ехали домой, — сообщила редакции Надежда. — Отец с матерью, мальчик из шестого класса и первоклассница.
Женщина уточнила, что дети учились в школе, которая находится на левом берегу. О трагедии стало известно сегодня, 18 марта.
— Учитель вчера узнал, но сообщили в школе классу сегодня с утра, — сказала сибирячка.
Сейчас в школе, где учились дети, объявлен сбор средств для их семьи. НГС обратился в образовательное учреждение с просьбой подтвердить данные, но журналисту не ответили на звонок.
О смертельном ДТП сообщили в социальных сетях Кемеровской области накануне, 17 марта. Судя по кадрам, которые разместили в паблике «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте», на участке трассы столкнулись грузовики и легковая машина.
В региональном ГИБДД заявляли о временном ограничении движения транспорта на 373 километре дороги Р-255 в связи с ликвидацией последствий ДТП. О погибших в результате аварии в ведомстве не сообщали.
Несколько дней назад в Новосибирске в аварии пострадала годовалая девочка. Ее доставили в лечебное учреждение.