«Ехали домой»: семья из Новосибирска погибла в ДТП на кузбасской трассе

Семья из Новосибирской области погибла в страшной аварии на трассе в Кузбассе. Об этом рассказал источник наших коллег из NGS42.RU. Подробности ДТП и количество погибших пока официально не сообщается.

О происшествии также написали в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» во «ВКонтакте».

