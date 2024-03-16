Столкнулись на перекрестке: годовалая девочка госпитализирована после ДТП в Ленинском районе

Оба участника ДТП двигались в сторону площади Труда Источник: Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску











В Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала годовалая девочка. Информацию об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.



Авария произошла на улице Станиславского в 20:20 в субботу, 16 марта. 37-летний водитель автомобиля Mazda Demio во время разворота в сторону площади Труда врезался в автомобиль Honda, который двигался со стороны улицы Пархоменко. Этим автомобилем управлял 31-летний мужчина.



— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Хонда — девочка 2023 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.



Характер травм пострадавшей девочки в настоящее время уточняется. На месте аварии работает наряд ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

