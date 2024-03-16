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Происшествия

Столкнулись на перекрестке: годовалая девочка госпитализирована после ДТП в Ленинском районе

Авария произошла на улице Станиславского

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Оба участника ДТП двигались в сторону площади Труда

В Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала годовалая девочка. Информацию об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла на улице Станиславского в 20:20 в субботу, 16 марта. 37-летний водитель автомобиля Mazda Demio во время разворота в сторону площади Труда врезался в автомобиль Honda, который двигался со стороны улицы Пархоменко. Этим автомобилем управлял 31-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Хонда — девочка 2023 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.

Характер травм пострадавшей девочки в настоящее время уточняется. На месте аварии работает наряд ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Бугринском мосту в Новосибирске водитель иномарки на высокой скорости врезался в припаркованные самосвалы. Происшествие попало на видео.

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