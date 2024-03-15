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Происшествия

Не справился с управлением: на Бугринском мосту автомобиль на большой скорости врезался в самосвалы

Момент происшествия попал на видео

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Судя по фото, машина сильно помялась

15 марта на Бугринском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в припаркованные самосвалы. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Канал опубликовал запись с видеорегистратора, на которую попал момент ДТП.

— Мчался на седане, не справился с управлением, врезался в самосвалы, припаркованные в правом ряду, используемые для вывоза снега, — говорится в посте.

Видео происшествия

На кадрах с места видно, что в результате аварии транспортное средство сильно помялось. Информация о пострадавших не уточняется.

НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.

Недавно Hyundai Solaris влетел в дом в центре Новосибирска: НГС публиковал видео последствий. Ранее в Ленинском районе нетрезвый водитель Honda Civic протаранил четыре автомобиля на парковке.

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