Не справился с управлением: на Бугринском мосту автомобиль на большой скорости врезался в самосвалы

15 марта на Бугринском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в припаркованные самосвалы. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Канал опубликовал запись с видеорегистратора, на которую попал момент ДТП.
— Мчался на седане, не справился с управлением, врезался в самосвалы, припаркованные в правом ряду, используемые для вывоза снега, — говорится в посте.
На кадрах с места видно, что в результате аварии транспортное средство сильно помялось. Информация о пострадавших не уточняется.
НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию.
Недавно Hyundai Solaris влетел в дом в центре Новосибирска: НГС публиковал видео последствий. Ранее в Ленинском районе нетрезвый водитель Honda Civic протаранил четыре автомобиля на парковке.