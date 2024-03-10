Пьяный водитель протаранил парковку на Титова — повреждены четыре автомобиля

В Ленинском районе Новосибирска нетрезвый водитель Honda Civic протаранил четыре автомобиля на парковке. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Очевидцы сообщили, что ДТП произошло в ночь на субботу, 10 марта, около дома №31 на улице Титова. Водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. Повреждения получили как минимум четыре машины.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла на перекрестке Титова и Тихвинской. Водитель автомобиля Honda Сivic имел признаки опьянения. На него составили протокол на управление автомобилем в нетрезвом виде. В результате аварии никто не пострадал. Сколько именно машин попали в ДТП в отделе пропаганды ГИБДД не уточнили.
Ранее в аварии под Новосибирском погиб 39-летний айтишник. Его брат ищет свидетелей аварии, чтобы разобраться в произошедшем.