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Айтишник погиб в лобовом столкновении с Lexus под Новосибирском — его брат ищет очевидцев аварии: видео

Мужчина не согласен с предварительными выводами ГИБДД о причинах дорожного происшествия

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Пассажир Honda Fit погиб в лобовом столкновении с Lexus RX350

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Около полудня 8 марта на трассе Р-255 «Сибирь» погиб 39-летний пассажир Honda Fit. Автомобилем управляла его девушка. По данным ГИБДД, она вылетела на встречку при выполнении обгона, где столкнулась с Lexus RX350. 9 марта с редакцией связался брат погибшего Сергей. Он пытается разобраться в обстоятельствах произошедшего.

— Машина оформлена на меня, я ее подарил брату. Поэтому мне вчера начали поступать звонки из ГИБДД по поводу произошедшего. Также со мной связался очевидец, предоставивший видеозапись с регистратора. Он ехал навстречу моему брату. На кадрах видно, что перед моментом ДТП Honda Fit уходит не на встречку, а в сторону обочины. Само столкновение на запись не попало, лишь слышно, как водитель, предоставивший запись, выругался от увиденного, — рассказал Сергей.

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За несколько секунд до аварии Honda начала уходить от столкновения со встречным автомобилем, который выехал на ее полосу

Видео: читатель НГС

На представленных Сергеем кадрах видно, что Honda по неизвестной причине резко пытается уйти в сторону обочину, затем автомобиль выходит из объектива видеорегистратора, а водитель через секунду смачно выругивается.

Так выглядел подаренный брату автомобиль до ДТП

Так выглядел подаренный брату автомобиль до ДТП

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Брат Сергея жил в Новосибирске. Талантливый математик работал в одной из крупнейших мировых IT-компаний до ее ухода с российского рынка в 2023 году. После этого трудоустроился в российскую IT-фирму.

— Девушке моего брата могут вменить нарушение требований ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человек. Возможно, предварительные данные ГИБДД не соответствуют произошедшему. Я ищу свидетелей данного ДТП, попрошу связаться со мной по телефону 8 903 907-00-30, — сказал Сергей. — Могу не ответить сразу, я вылетаю в Сибирь. Но обещаю — обязательно перезвоню.

НГС связался с водителем Honda Fit — Татьяна сейчас находится в болотнинской больнице в состоянии средней тяжести. Женщина уверяет: никакого обгона перед ДТП не совершала.

— Обгон я не выполняла, ехала по своей полосе. Я увидела, что по моей полосе мне навстречу едет автомобиль. Я начала притормаживать, уходить вправо. Мне удалось избежать столкновения с этим авто, но меня начало заносить, я угодила в отбойник, машину еще больше повело, произошло столкновение, — сказала Татьяна.

7 марта в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись три автомобиля, один человек погиб и один получил травмы.

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