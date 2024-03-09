Айтишник погиб в лобовом столкновении с Lexus под Новосибирском — его брат ищет очевидцев аварии: видео

— Машина оформлена на меня, я ее подарил брату. Поэтому мне вчера начали поступать звонки из ГИБДД по поводу произошедшего. Также со мной связался очевидец, предоставивший видеозапись с регистратора. Он ехал навстречу моему брату. На кадрах видно, что перед моментом ДТП Honda Fit уходит не на встречку, а в сторону обочины. Само столкновение на запись не попало, лишь слышно, как водитель, предоставивший запись, выругался от увиденного, — рассказал Сергей.