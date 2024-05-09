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Культура обзор Борьба за власть и обвинения в воровстве: как яркие участники откалывались от «Уральских пельменей»

Борьба за власть и обвинения в воровстве: как яркие участники откалывались от «Уральских пельменей»

Вспоминаем, как полюбившиеся зрителям актеры покидали популярный проект

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Вспоминаем, как яркие участники «Уральских пельменей» покидали коллектив

«Уральские пельмени» существуют больше 30 лет. На сцене до сих пор можно увидеть таких «старичков», как Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и многих других. Но не все остались верны проекту. Когда одни продолжали работать в шоу, другие по разным причинам уходили из коллектива. Наши коллеги из E1.RU решили вспомнить, как и почему актеры покидали столь популярный бренд.

Сергей Светлаков

Актер и телеведущий Сергей Светлаков в большом интервью Надежде Стрелец рассказал о юморе в сложные времена, о дружбе с Иваном Ургантом, феномене «Ёлок» (12+), а также раскрыл истинную причину своего ухода из «Уральских пельменей».

Сергей Светлаков ушел из «Уральских пельменей» в 2009 году

Свой уход Светлаков объяснял тем, что хотел сосредоточиться на собственных проектах. Однако спустя 15 лет стала известна реальная причина.

— Не так, что я из «Пельменей» ушел в «Камеди» (16+). Возникла ситуация, при которой я просто должен был уйти из команды. Команда была против того, чтобы я уходил, но спасибо им. Я уже решение тогда принял, тогда была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого уже в команде нет. Это был мне пинок под зад: мол, я из себя ничего не представляю и ничего не могу. Мне это сказано было в лицо.

Сергей Светлаков — о своем уходе из «Уральских пельменей»

После ухода Сергей Светлаков стал работать с телеканалом ТНТ, сниматься в «Ёлках», а также продюсировать собственные проекты. Не так давно мы вспоминали его самые неординарные и порой экстравагантные роли (такие сегодня уже вряд ли увидишь по телевизору!).

Стефания-Марьяна Гурская

Актриса, детство которой прошло в Каменске-Уральском, получила приглашение выступать в шоу «Уральские пельмени» в 2013 году. Ее самым запоминающимся номером стал скетч «Нечего надеть», в котором она вместе с Дмитрием Брекоткиным сыграли роли супругов Лены и Димы. Мужа Стефании-Марьяны также играл и Андрей Рожков.

Стефания в 2015 году

В 2015 году Гурская пояснила, что достигла потолка в комедии и ушла из «Уральских пельменей». Актриса всегда мечтала сняться в сериале, и у нее получилось: она приняла участие в комедии «Гражданский брак» (16+).

Тот самый номер «Нечего надеть»

Сейчас Стефания-Марьяна ведет менее публичный образ жизни. В Екатеринбург со своим юмористическим выступлением «Чисто женский концерт» (18+) она приезжала в 2023 году.

Сергей Нетиевский

Нетиевский откололся от «Уральских пельменей» после конфликта, разгоревшегося в 2015 году. Сначала бывшие партнеры уволили Сергея с поста директора, он обжаловал это решение, но потом всё же ушел сам. Затем выяснение отношений между «пельменями» перешло в финансовую плоскость, они стали предъявлять друг другу многомиллионные претензии.

В недавнем интервью E1.RU шоумен рассказывал, готов ли вернуться в команду.

— Думаю, что должно много воды утечь, а поле сражений — порасти зеленой травой. Я всегда за какое-то обновление. Когда ты что-то делаешь, наступает момент, что хочется чего-то нового… Может быть. Я не исключаю. Пройдет время: пускай десять, двадцать лет, дай Бог всем здоровья, но всё равно то, что мы вместе делали, никуда не уйдет, — сказал артист.

Сергей Нетиевский рассказал, вернется ли на шоу «Уральские пельмени»

Сергей не исключает, что весь коллектив может снова выйти на одну сцену, например, на большом юбилейном концерте. Он добавил, что из этого, возможно, даже появится какой-то новый совместный проект. Однако пока, по словам актера, его отношения с некоторыми участниками «Уральских пельменей» остаются холодными.

— Когда люди живут и работают, у них возникают люфты, недосказанность во взаимоотношениях. Когда расходятся, у них у каждого своя правда: один так считает, другой так. А потом, со временем, как-то всё это уляжется. Когда группы, семьи распадаются, каждый пытается доказать косвенно бывшему, что «я и сама счастливая, у меня и так всё получается!» Посылает ему или ей фотку или эсэмэску по пьяни ночью. Я не форсирую, оно идет как идет. Все счастливы, у всех всё происходит в жизни, как я это называю, легко и изящно. Оно должно сложиться: там, тут (показывает руками вверх и вниз. — Прим. ред.). Пусть сложится. Я был бы готов это обсудить.

Нетиевский покинул пост директора «Пельменей» в 2015 году

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников

Рожков и Мясников внезапно покинули шоу «Уральские пельмени» в 2018 году. Тогда звезды создали собственный проект под названием «Ваши пельмени», однако вскоре снова присоединились к основному составу и продолжили участвовать в общих концертах.

В планах у актеров были и другие проекты:

— Мы собираемся запускать мультсериал «Две бабули» (18+), — рассказывал Андрей Рожков в интервью E1.RU. — Бабули — это наши образы, которые мы составляли на сцене. Они нам так понравились, что мы решили воплотить их и мультипликационно. Нарисовали персонажей и придумали им такую простую историю: две бабки сидят под окном на скамеечке и обсуждают последние новости. Так как бабушки могут обсудить что угодно вообще, любую новость, мы хотим немного выйти не то что за рамки приличия, а скорее за рамки дозволенного на СТС. Там и политика немножко, и социалка, и всё такое. Всё, что нам запрещают делать на СТС, мы вложим в этих бабок.

Актеры до сих пор играют в дуэте

Настоящая причина ухода достоверно неизвестна, однако некоторые участники «Пельменей» проговаривались, что этим двоим «стало тесно в рамках коллектива».

Юлия Михалкова

В 2009 году телеведущая попала в преимущественно мужскую команду «Уральских пельменей», где играла роль легкомысленной красотки. Тогда шоу стремительно набирало популярность и благодаря своей харизме Юлия сразу очаровала огромное количество поклонников.

Юлия Михалкова провела в «Уральских пельменях» десять лет

В 2019 году Юлия Михалкова ушла из команды «Уральские пельмени» без объяснения причин. Во время интервью один из основателей шоу Сергей Исаев так объяснил этот поступок:

— Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на тридцать лет опоздала. Всё, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы тридцать лет к этому шли. «А я уже вот вроде восемь [лет в шоу]», — говорит. Так ты и так самая оплачиваемая актриса, у тебя все роли, ты летаешь бизнес-классом.

В 2020 году Михалкова выпустила книгу «Не говори мужчинам нет!» (16+), которую посвятила бывшим коллегам, в ней она написала обо всех секретах закулисья. Книгу до сих пор можно найти на полках магазинов.

В 2024 году Юлия Михалкова дала интервью журналу «Телепрограмма», в котором она рассказала о своей личной жизни, общении с прошлыми коллегами и жизни в Москве.

— На сегодня меня не связывают с «Пельменями» никакие юридические обязательства. Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым.

Юлия Михалкова до сих поддерживает общение с некоторыми участниками

— Когда ты в коллективе — у тебя всё стабильно, есть директор, есть гример, есть организатор. Твое дело — материал готовить и на сцене выступать.

Меньше ответственности, но и возможностей для профессионального и творческого развития тоже меньше, ты ограничен рамками корпоративной дисциплины.

Например, в то время я не смогла бы параллельно выступать в театре. Сейчас я сама себе и директор, и организатор, и артист. Поэтому, отвечая на вопрос: приобрела новые возможности для роста, новые связи в киноиндустрии, в театре, в телепроектах на разных каналах. Получила новые, как сейчас любят говорить, soft skills (гибкие навыки, связанные с характером человека. — Прим. ред.), в связи с тем, что необходимо постоянно договариваться, убеждать, просчитывать, проявлять характер.

А потеряла... Иногда мне не хватает того вольного (словно молодежного) кавээновcкого драйва, которого нет на съемочной площадке в кино или в театре, где тоже весело и динамично — но как-то не так, — рассказала в интервью Юлия.

А кого вам больше всего не хватает в «Уральских пельменях»?

Сергей Светлаков
Стефания-Марьяна Гурская
Сергей Нетиевский
Юлия Михалкова
Не смотрю «Уральские пельмени»

Две звезды «Уральских пельменей» — Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков — отмечают день рождения 28 марта. Будучи студентами УПИ, они вместе стали играть в КВН, а позже создали целую юмористическую империю. У обоих актеров есть свои яркие и узнаваемые персонажи. В честь праздника мы составили тест, в котором надо отличить Рожкова от Брекоткина. Справитесь со всеми вопросами?

А 11 апреля одному из основателей команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрию Соколову исполнилось 59 лет. В честь праздника E1.RU собрал всё, что известно о ярком и в то же время загадочном актере.

ПО ТЕМЕ
Уральские пельмени Сергей Нетиевский Юлия Михалкова Сергей Светлаков Актеры Звезды Юмор СТС
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