Борьба за власть и обвинения в воровстве: как яркие участники откалывались от «Уральских пельменей»

Вспоминаем, как яркие участники «Уральских пельменей» покидали коллектив Источник: КВН, «Вокруг смеха» / YouTube.com; «Уральские пельмени»











«Уральские пельмени» существуют больше 30 лет. На сцене до сих пор можно увидеть таких «старичков», как Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и многих других. Но не все остались верны проекту. Когда одни продолжали работать в шоу, другие по разным причинам уходили из коллектива. Наши коллеги из E1.RU решили вспомнить, как и почему актеры покидали столь популярный бренд.

Сергей Светлаков

Актер и телеведущий Сергей Светлаков в большом интервью Надежде Стрелец рассказал о юморе в сложные времена, о дружбе с Иваном Ургантом, феномене «Ёлок» (12+), а также раскрыл истинную причину своего ухода из «Уральских пельменей».



Сергей Светлаков ушел из «Уральских пельменей» в 2009 году Источник: КВН











Свой уход Светлаков объяснял тем, что хотел сосредоточиться на собственных проектах. Однако спустя 15 лет стала известна реальная причина.

— Не так, что я из «Пельменей» ушел в «Камеди» (16+). Возникла ситуация, при которой я просто должен был уйти из команды. Команда была против того, чтобы я уходил, но спасибо им. Я уже решение тогда принял, тогда была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого уже в команде нет. Это был мне пинок под зад: мол, я из себя ничего не представляю и ничего не могу. Мне это сказано было в лицо.



Сергей Светлаков — о своем уходе из «Уральских пельменей» Источник: Надежда Стрелец / YouTube.com

После ухода Сергей Светлаков стал работать с телеканалом ТНТ, сниматься в «Ёлках», а также продюсировать собственные проекты. Не так давно мы вспоминали его самые неординарные и порой экстравагантные роли (такие сегодня уже вряд ли увидишь по телевизору!).

Стефания-Марьяна Гурская

Актриса, детство которой прошло в Каменске-Уральском, получила приглашение выступать в шоу «Уральские пельмени» в 2013 году. Ее самым запоминающимся номером стал скетч «Нечего надеть», в котором она вместе с Дмитрием Брекоткиным сыграли роли супругов Лены и Димы. Мужа Стефании-Марьяны также играл и Андрей Рожков.

Стефания в 2015 году Источник: «Уральские пельмени» / Vk.com











В 2015 году Гурская пояснила, что достигла потолка в комедии и ушла из «Уральских пельменей». Актриса всегда мечтала сняться в сериале, и у нее получилось: она приняла участие в комедии «Гражданский брак» (16+).



Тот самый номер «Нечего надеть» Источник: Уральские пельмени / Youtube.com

Сейчас Стефания-Марьяна ведет менее публичный образ жизни. В Екатеринбург со своим юмористическим выступлением «Чисто женский концерт» (18+) она приезжала в 2023 году.

Сергей Нетиевский

Нетиевский откололся от «Уральских пельменей» после конфликта, разгоревшегося в 2015 году. Сначала бывшие партнеры уволили Сергея с поста директора, он обжаловал это решение, но потом всё же ушел сам. Затем выяснение отношений между «пельменями» перешло в финансовую плоскость, они стали предъявлять друг другу многомиллионные претензии.



В недавнем интервью E1.RU шоумен рассказывал, готов ли вернуться в команду.

— Думаю, что должно много воды утечь, а поле сражений — порасти зеленой травой. Я всегда за какое-то обновление. Когда ты что-то делаешь, наступает момент, что хочется чего-то нового… Может быть. Я не исключаю. Пройдет время: пускай десять, двадцать лет, дай Бог всем здоровья, но всё равно то, что мы вместе делали, никуда не уйдет, — сказал артист.



Сергей Нетиевский рассказал, вернется ли на шоу «Уральские пельмени» Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сергей не исключает, что весь коллектив может снова выйти на одну сцену, например, на большом юбилейном концерте. Он добавил, что из этого, возможно, даже появится какой-то новый совместный проект. Однако пока, по словам актера, его отношения с некоторыми участниками «Уральских пельменей» остаются холодными.



— Когда люди живут и работают, у них возникают люфты, недосказанность во взаимоотношениях. Когда расходятся, у них у каждого своя правда: один так считает, другой так. А потом, со временем, как-то всё это уляжется. Когда группы, семьи распадаются, каждый пытается доказать косвенно бывшему, что «я и сама счастливая, у меня и так всё получается!» Посылает ему или ей фотку или эсэмэску по пьяни ночью. Я не форсирую, оно идет как идет. Все счастливы, у всех всё происходит в жизни, как я это называю, легко и изящно. Оно должно сложиться: там, тут (показывает руками вверх и вниз. — Прим. ред.). Пусть сложится. Я был бы готов это обсудить.



Нетиевский покинул пост директора «Пельменей» в 2015 году Источник: «Уральские пельмени» / Vk.com











Андрей Рожков и Вячеслав Мясников

Рожков и Мясников внезапно покинули шоу «Уральские пельмени» в 2018 году. Тогда звезды создали собственный проект под названием «Ваши пельмени», однако вскоре снова присоединились к основному составу и продолжили участвовать в общих концертах.



В планах у актеров были и другие проекты:

— Мы собираемся запускать мультсериал «Две бабули» (18+), — рассказывал Андрей Рожков в интервью E1.RU. — Бабули — это наши образы, которые мы составляли на сцене. Они нам так понравились, что мы решили воплотить их и мультипликационно. Нарисовали персонажей и придумали им такую простую историю: две бабки сидят под окном на скамеечке и обсуждают последние новости. Так как бабушки могут обсудить что угодно вообще, любую новость, мы хотим немного выйти не то что за рамки приличия, а скорее за рамки дозволенного на СТС. Там и политика немножко, и социалка, и всё такое. Всё, что нам запрещают делать на СТС, мы вложим в этих бабок.



Актеры до сих пор играют в дуэте Источник: «Уральские пельмени» / Vk.com











Настоящая причина ухода достоверно неизвестна, однако некоторые участники «Пельменей» проговаривались, что этим двоим «стало тесно в рамках коллектива».



Юлия Михалкова

В 2009 году телеведущая попала в преимущественно мужскую команду «Уральских пельменей», где играла роль легкомысленной красотки. Тогда шоу стремительно набирало популярность и благодаря своей харизме Юлия сразу очаровала огромное количество поклонников.



Юлия Михалкова провела в «Уральских пельменях» десять лет Источник: «Вокруг смеха» / YouTube.com











В 2019 году Юлия Михалкова ушла из команды «Уральские пельмени» без объяснения причин. Во время интервью один из основателей шоу Сергей Исаев так объяснил этот поступок:



— Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на тридцать лет опоздала. Всё, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы тридцать лет к этому шли. «А я уже вот вроде восемь [лет в шоу]», — говорит. Так ты и так самая оплачиваемая актриса, у тебя все роли, ты летаешь бизнес-классом.



В 2020 году Михалкова выпустила книгу «Не говори мужчинам нет!» (16+), которую посвятила бывшим коллегам, в ней она написала обо всех секретах закулисья. Книгу до сих пор можно найти на полках магазинов.



В 2024 году Юлия Михалкова дала интервью журналу «Телепрограмма», в котором она рассказала о своей личной жизни, общении с прошлыми коллегами и жизни в Москве.



— На сегодня меня не связывают с «Пельменями» никакие юридические обязательства. Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым.



Юлия Михалкова до сих поддерживает общение с некоторыми участниками Источник: «Уральские пельмени» / Vk.com











— Когда ты в коллективе — у тебя всё стабильно, есть директор, есть гример, есть организатор. Твое дело — материал готовить и на сцене выступать.



Меньше ответственности, но и возможностей для профессионального и творческого развития тоже меньше, ты ограничен рамками корпоративной дисциплины. Юлия Михалкова

Например, в то время я не смогла бы параллельно выступать в театре. Сейчас я сама себе и директор, и организатор, и артист. Поэтому, отвечая на вопрос: приобрела новые возможности для роста, новые связи в киноиндустрии, в театре, в телепроектах на разных каналах. Получила новые, как сейчас любят говорить, soft skills (гибкие навыки, связанные с характером человека. — Прим. ред.), в связи с тем, что необходимо постоянно договариваться, убеждать, просчитывать, проявлять характер.



А потеряла... Иногда мне не хватает того вольного (словно молодежного) кавээновcкого драйва, которого нет на съемочной площадке в кино или в театре, где тоже весело и динамично — но как-то не так, — рассказала в интервью Юлия.

А кого вам больше всего не хватает в «Уральских пельменях»? Сергей Светлаков Стефания-Марьяна Гурская Сергей Нетиевский Юлия Михалкова Не смотрю «Уральские пельмени»

Две звезды «Уральских пельменей» — Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков — отмечают день рождения 28 марта. Будучи студентами УПИ, они вместе стали играть в КВН, а позже создали целую юмористическую империю. У обоих актеров есть свои яркие и узнаваемые персонажи. В честь праздника мы составили тест, в котором надо отличить Рожкова от Брекоткина. Справитесь со всеми вопросами?

