«Обвалился потолок на уроке»: на видео сняли последствия ЧП в новосибирской школе

На сайте школы говорится, что она работает с 1942 года Источник: Евгений Иванов / 2GIS











В школе № 40 Ленинского района Новосибирска обрушился потолок во время урока. Один из учеников снял короткое видео, на котором запечатлены последствия инцидента.

Сообщение о ЧП было опубликовано в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора, потолок в одном из классов школы обвалился 7 мая прямо во время урока. После того, как на учеников посыпались осколки, детей вывели из класса.

— У нас, короче, обвалился потолок на уроке, — говорит на записи детский голос.

— Тебе заняться больше нечем? Снимает он... — отвечает ему взрослая женщина.

В приемной директора школы № 40 корреспонденту НГС заявили, что в образовательном учреждении сегодня никого нет, «потому что выходной». Редакция направила письменный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать происшествие.