«Это ахтунг»: в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок

Инцидент произошел на улице Восточный поселок Источник: Анастасия Ларченко, «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В квартире одного из домов Новосибирска обрушился потолок. ЧП случилось на улице Восточный поселок, 17а вблизи площади Энергетиков.



Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». По данным автора, инцидент произошел в пятницу, 22 марта. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, можно заметить куски потолка, которые лежат на полу и мебели в квартире. Снимавшая видео сибирячка описывает разрушения в результате произошедшего.

— Это ахтунг (achtung, немецкий — внимание, — прим.ред).Они еще когда летели по дороге рассыпались, камни. Оно не по кусочкам разлеталось. Вот, смотри здоровый (камень, — прим.ред). Этим точно можно убить, — говорит автор видео, показывая место обрушения.



Автор поста сообщила, что потолок рухнул в вечернее время, в 17:40 часов. Из-за произошедшего сибирячка связалась с аварийной службой.

По данным 2ГИС, на улице Восточный поселок, 17а находится трехэтажный дом 1940 года постройки. Зданием управляет АО «МКС-Новосибирск».

Как сообщает «Контур.Фокус», АО «МКС-Новосибирск» образовали в Новосибирске, управляющей компанией организации выступает ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт». На конец 2022 года выручка компании составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.



В диспетчерской УК корреспонденту НГС подтвердили, что информация об инциденте поступила работникам организации.



— Частично упал и провис потолок, продолжает обрушаться. Кусок менее метра, — приводят данные специалисты.



Информацию о происшествии передали инженеру. Сейчас заявка находится в статусе «исполнение».

