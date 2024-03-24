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Происшествия «Это ахтунг»: в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок

«Это ахтунг»: в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок

Ситуацию прокомментировали в управляющей компании

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Инцидент произошел на улице Восточный поселок

В квартире одного из домов Новосибирска обрушился потолок. ЧП случилось на улице Восточный поселок, 17а вблизи площади Энергетиков.

Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». По данным автора, инцидент произошел в пятницу, 22 марта. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, можно заметить куски потолка, которые лежат на полу и мебели в квартире. Снимавшая видео сибирячка описывает разрушения в результате произошедшего.

— Это ахтунг (achtung, немецкий — внимание, — прим.ред).Они еще когда летели по дороге рассыпались, камни. Оно не по кусочкам разлеталось. Вот, смотри здоровый (камень, — прим.ред). Этим точно можно убить, — говорит автор видео, показывая место обрушения.

Автор поста сообщила, что потолок рухнул в вечернее время, в 17:40 часов. Из-за произошедшего сибирячка связалась с аварийной службой.

По данным 2ГИС, на улице Восточный поселок, 17а находится трехэтажный дом 1940 года постройки. Зданием управляет АО «МКС-Новосибирск».

Как сообщает «Контур.Фокус», АО «МКС-Новосибирск» образовали в Новосибирске, управляющей компанией организации выступает ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт». На конец 2022 года выручка компании составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.

В диспетчерской УК корреспонденту НГС подтвердили, что информация об инциденте поступила работникам организации.

— Частично упал и провис потолок, продолжает обрушаться. Кусок менее метра, — приводят данные специалисты.

Информацию о происшествии передали инженеру. Сейчас заявка находится в статусе «исполнение».

В январе в поселке Омской области в средней школе с потолка обрушилась штукатурка. Пострадал девятилетний мальчик.

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