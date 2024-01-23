В сибирской школе на 9-летнего мальчика обрушилась штукатурка

Вчера, 22 января, в поселке Красный Яр Любинского района Омской области в средней школе с потолка обрушилась штукатурка. Это случилось в коридоре во время перемены. Пострадал девятилетний мальчик: он получил ссадины и ушиб спины, передают наши коллеги из NGS55.RU.
— После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь, — рассказали в прокуратуре Омской области.
Жизни ребенка ничего не угрожает. В СУ СКР по Омской области организовали доследственную проверку: следователи выясняют, почему обрушилась штукатурка и кто в этом виноват. Региональная прокуратура внесла представление директору школы. Организовано техническое обследование здания.