Очередь выстроилась на Монументе Славы за бесплатной кашей — повар раскрыл секрет, почему она так вкусна

Новосибирцы выстроились в огромную очередь за вкуснейшей кашей и чаем, которые бесплатно раздают на Монументе Славы. Ее наварили примерно на 450 человек.
— Каждый год такой ажиотаж. Съедают все. Мы стараемся, чтобы вкусная получилась, — отметил главный повар Евгений Викторович. — Секрета какого-то особого нет. Побольше тушенки — будет вкусная. Вот и весь секрет. И душу вкладывать, понятное дело.
Люди не скрывают, что каша очень вкусная и они готовы за ней часами стоять в очереди.
Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео!