Очередь выстроилась на Монументе Славы за бесплатной кашей — повар раскрыл секрет, почему она так вкусна

Аромат каши можно почувствовать даже на фото Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Новосибирцы выстроились в огромную очередь за вкуснейшей кашей и чаем, которые бесплатно раздают на Монументе Славы. Ее наварили примерно на 450 человек.

— Каждый год такой ажиотаж. Съедают все. Мы стараемся, чтобы вкусная получилась, — отметил главный повар Евгений Викторович. — Секрета какого-то особого нет. Побольше тушенки — будет вкусная. Вот и весь секрет. И душу вкладывать, понятное дело.

Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Люди не скрывают, что каша очень вкусная и они готовы за ней часами стоять в очереди.

Толпа собралась еще до того, как начали раздачу каши Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Очередь огромная Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Журналистка НГС попробовала кашу и ответственно заявила, что она действительно очень вкусная Источник: Настасья Медведева / NGS.RU









