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Выстроилась очередь за бесплатной кашей

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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Очередь выстроилась на Монументе Славы за бесплатной кашей — повар раскрыл секрет, почему она так вкусна

Очередь выстроилась на Монументе Славы за бесплатной кашей — повар раскрыл секрет, почему она так вкусна

Автору этой новости тоже ее захотелось!

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13 комментариев
Аромат каши можно почувствовать даже на фото

Новосибирцы выстроились в огромную очередь за вкуснейшей кашей и чаем, которые бесплатно раздают на Монументе Славы. Ее наварили примерно на 450 человек.

— Каждый год такой ажиотаж. Съедают все. Мы стараемся, чтобы вкусная получилась, — отметил главный повар Евгений Викторович. — Секрета какого-то особого нет. Побольше тушенки — будет вкусная. Вот и весь секрет. И душу вкладывать, понятное дело.

Люди не скрывают, что каша очень вкусная и они готовы за ней часами стоять в очереди.

Толпа собралась еще до того, как начали раздачу каши
Очередь огромная
Журналистка НГС попробовала кашу и ответственно заявила, что она действительно очень вкусная

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео!

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