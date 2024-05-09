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Город Министр или «и. о.»? Почему Сергей Шойгу принимал парад после отставки правительства

Министр или «и. о.»? Почему Сергей Шойгу принимал парад после отставки правительства

Ранее политологи говорили о его возможной замене в новом кабмине

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Сергей Шойгу принял доклад о готовности к параду Победы

Сегодня в России отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел главный парад страны. На параде всегда присутствует Верховный главнокомандующий, но по регламенту принимает парад министр обороны — с 2012 года на этом посту мы видим Сергея Шойгу. Сегодняшний парад тоже принимал он, хотя на данный момент Шойгу — не глава Минобороны, а исполняющий обязанности.

После инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая, правительство сложило полномочия — это стандартная процедура, такой порядок установлен Конституцией РФ. Теперь президент должен представить нового кандидата на пост премьер-министра и глав некоторых министерств — среди них в том числе и Минобороны. Нередко в новую команду входят и те, кто занимал аналогичные должности ранее. Тот же Шойгу сохранил свой пост после избрания президента в 2018 году — тогда на формирование нового кабмина ушло 10 дней. Инаугурация в 2018 году тоже проходила 7 мая, и правительство сразу ушло в отставку, а парад всё равно принимал Сергей Шойгу.

На этот раз президент также поручил ушедшему в отставку правительству продолжать работу до формирования нового состава кабмина. Однако во время парада Победы к Шойгу обращались как к министру обороны России.

Однако с уверенностью говорить, что Шойгу после утверждения нового состава кабмина продолжит работу в качестве министра обороны, пока рано. Как сообщала «Фонтанка» незадолго до инаугурации, 2 мая Владимир Путин встретился с Алексеем Дюминым, в прошлом — своим телохранителем в службе безопасности, с 2015 по 2016 год Дюмин был замминистра обороны, в должности ныне арестованного Тимура Иванова. А потому в СМИ и соцсетях заговорили о его возможном назначении либо снова на пост замминистра обороны, либо — вице-премьера по силовому блоку.

Еще одна версия: он получил предложение возглавить Министерство внутренних дел — генерал полиции Владимир Колокольцев возглавляет его с 2012 года. Впрочем, после мятежа Пригожина или сразу после ареста Иванова в соцсетях начинали обсуждать его кандидатуру и в качестве замены самого Сергея Шойгу.

— Дюмин — хороший губернатор, но представить его сейчас на месте Шойгу я не могу. В перспективе, типа когда-нибудь, в другие силовые ведомства — возможно. Вообще смена в силовых структурах может восприниматься, будто что-то не так. А у нас всё идет по плану. Зачем давать почву для каких-то пересудов и подливать масла в огонь чужой пропаганде? — рассказывал Константин Калачев, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы».

О том, какие еще перестановки в правительстве предсказывают эксперты, мы рассказывали ранее.

ПО ТЕМЕ
Парад Победы 9 Мая Сергей Шойгу Владимир Путин Отставка правительства
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