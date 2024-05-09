11-летний школьник пропал в Новосибирске

Ребёнок может находиться в любом районе города Источник: lizaalert.org











Волонтёры разыскивают 11-летнего Александра Часовских в Новосибирске. Мальчик ушёл из дома и пропал в Октябрьском районе в День Победы 9 мая.

Приметы ребёнка — рост около 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Особая примета - шрам над правой бровью. Был одет в черную толстовку на молнии с капюшоном и светло-бежевые штаны.

Тех, кто что-нибудь знает о местонахождении школьника просят сообщить информацию по телефонам 8(800)700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.