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11-летний школьник пропал в Новосибирске

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Происшествия 11-летний школьник пропал в Новосибирске

11-летний школьник пропал в Новосибирске

Мальчик ушёл из дома в Октябрьском районе и исчез

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Ребёнок может находиться в любом районе города

Волонтёры разыскивают 11-летнего Александра Часовских в Новосибирске. Мальчик ушёл из дома и пропал в Октябрьском районе в День Победы 9 мая.

Приметы ребёнка — рост около 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Особая примета - шрам над правой бровью. Был одет в черную толстовку на молнии с капюшоном и светло-бежевые штаны.

Тех, кто что-нибудь знает о местонахождении школьника просят сообщить информацию по телефонам 8(800)700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

На минувшей неделе волонтеры сообщили, что ищут в Новосибирске 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами.

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