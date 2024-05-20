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Дороги и транспорт Новосибирцев возмутили дорожники, выдувающие пыль из ям на всю улицу — что ответили на претензию в мэрии

Новосибирцев возмутили дорожники, выдувающие пыль из ям на всю улицу — что ответили на претензию в мэрии

Местные жители заявили, что их накрыло пыльное облако

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Часть ям заделали, а в других стало больше грязи

В мэрии Новосибирска заявили, что выдувание пыли из ям при ремонте дорог соответствует всем требованиям. На подобные действия рабочих пожаловались жители улицы Мичурина. Дорожники выдували пыль из ямы, в итоге улица оказалась в грязи.

— Вместо того, чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. По обочинам было всё в песке, которого и так было полно! — прислала видео возмущенная читательница НГС Наталья.

В мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС ответили, что по п. п. «б» п. 2.5.2 Технических рекомендаций по устройству и ремонту дорожных конструкций с применением асфальтобетона, при ремонте асфальтобетонного покрытия производится очистка основания от пыли, грязи поливомоечными машинами или сжатым воздухом, просушка влажного основания.

— Таким образом, работы по очистке основания сжатым воздухом соответствуют требованиям при ремонте дорог, — заключили в мэрии Новосибирска.

Ранее уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако, — это помешало местным жителям.

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Ремонт дорог Пыль Мэрия Новосибирска
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