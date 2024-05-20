Новосибирцев возмутили дорожники, выдувающие пыль из ям на всю улицу — что ответили на претензию в мэрии

В мэрии Новосибирска заявили, что выдувание пыли из ям при ремонте дорог соответствует всем требованиям. На подобные действия рабочих пожаловались жители улицы Мичурина. Дорожники выдували пыль из ямы, в итоге улица оказалась в грязи.
— Вместо того, чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. По обочинам было всё в песке, которого и так было полно! — прислала видео возмущенная читательница НГС Наталья.
В мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС ответили, что по п. п. «б» п. 2.5.2 Технических рекомендаций по устройству и ремонту дорожных конструкций с применением асфальтобетона, при ремонте асфальтобетонного покрытия производится очистка основания от пыли, грязи поливомоечными машинами или сжатым воздухом, просушка влажного основания.
— Таким образом, работы по очистке основания сжатым воздухом соответствуют требованиям при ремонте дорог, — заключили в мэрии Новосибирска.
Ранее уборочная техника проехала по улице Сакко и Ванцетти, оставляя за собой густое туманное облако, — это помешало местным жителям.
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