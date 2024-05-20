Новосибирцев возмутили дорожники, выдувающие пыль из ям на всю улицу — что ответили на претензию в мэрии

В мэрии Новосибирска заявили, что выдувание пыли из ям при ремонте дорог соответствует всем требованиям. На подобные действия рабочих пожаловались жители улицы Мичурина . Дорожники выдували пыль из ямы, в итоге улица оказалась в грязи.

— Вместо того, чтобы убрать песок, его выдували. Вся улица была как в тумане после этого. По обочинам было всё в песке, которого и так было полно! — прислала видео возмущенная читательница НГС Наталья.