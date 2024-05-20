Двух детей госпитализировали после укуса клеща в Новосибирске

В Новосибирской области двух детей госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— С укусом клеща за неделю обратились 1532 человека, из них 31 человека госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, из них двое детей, — заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.
Ранее Минздрав сообщил, что есть больницы, в которых бесплатно извлекают клещей, НГС составил карту медицинских учреждений. Кстати, чаще всего клещи кусают новосибирцев в Заельцовском районе, на втором месте — Ленинский район, а на третьем — Советский район.