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Здоровье Двух детей госпитализировали после укуса клеща в Новосибирске

Двух детей госпитализировали после укуса клеща в Новосибирске

Всего в больницу обратились 1532 человека

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С подозрением на клещевой энцефалит за неделю в больницу отправили 29 взрослых

В Новосибирской области двух детей госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— С укусом клеща за неделю обратились 1532 человека, из них 31 человека госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, из них двое детей, — заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Ранее Минздрав сообщил, что есть больницы, в которых бесплатно извлекают клещей, НГС составил карту медицинских учреждений. Кстати, чаще всего клещи кусают новосибирцев в Заельцовском районе, на втором месте — Ленинский район, а на третьем — Советский район.

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Клещ Клещевой энцефалит Укус Больница Госпитализация
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