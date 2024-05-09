Дети выстроили крепостные стены из тротуарной плитки в Первомайском сквере, они стащили ее у рабочих

В Первомайском сквере дети растащили тротуарную плитку, которую рабочие должны были уложить на пешеходные дорожки. Брусчатку использовали для возведения башен, замков и крепостных стен.
— Это целый архитектурный ансамбль. Детям активно помогают родители. Кажется, что не осталось ни одной неиспользованной плитки, — прокомментировал ситуацию автор фото.
Первомайский сквер ремонтируют с прошлого года. Одним из основных фронтов работ чиновники называли замену тротуарной плитки в парке. Весной 2024 года, когда сошел снег, стали видны недоработки: брусчатка была уложена неровно, на отдельных участках плитка гуляла под ногами. В апреле сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск» заявили, что работы в сквере ещё не окончены, но согласились проверить работы на возможные дефекты.
В октябре 2023 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова говорила, что подрядчик готов сдать объект полностью через месяц. Бывший мэр города Анатолий Локоть позже заявил, что работы будут завершены не раньше лета 2024 года.