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Город Дети выстроили крепостные стены из тротуарной плитки в Первомайском сквере, они стащили ее у рабочих

Дети выстроили крепостные стены из тротуарной плитки в Первомайском сквере, они стащили ее у рабочих

Рабочие не успели использовать плитку по назначению

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На помощь детям пришли родители

В Первомайском сквере дети растащили тротуарную плитку, которую рабочие должны были уложить на пешеходные дорожки. Брусчатку использовали для возведения башен, замков и крепостных стен.

— Это целый архитектурный ансамбль. Детям активно помогают родители. Кажется, что не осталось ни одной неиспользованной плитки, — прокомментировал ситуацию автор фото.

В сквере теперь стоят башни высотой в человеческий рост

Первомайский сквер ремонтируют с прошлого года. Одним из основных фронтов работ чиновники называли замену тротуарной плитки в парке. Весной 2024 года, когда сошел снег, стали видны недоработки: брусчатка была уложена неровно, на отдельных участках плитка гуляла под ногами. В апреле сотрудники Управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск» заявили, что работы в сквере ещё не окончены, но согласились проверить работы на возможные дефекты.

В октябре 2023 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова говорила, что подрядчик готов сдать объект полностью через месяц. Бывший мэр города Анатолий Локоть позже заявил, что работы будут завершены не раньше лета 2024 года.

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Первомайский сквер Брусчатка Тротуарная плитка Дети
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