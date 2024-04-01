Наклон во все стороны: как выглядит Первомайский сквер после года ремонта и зимы

Этот арт-объект можно было назвать «Всё не так однозначно» Источник: Стас Соколов











В прошлом году Первомайский сквер был закрыт на ремонт практически на весь теплый период. На выходных стало известно, что в парке тонет новая плитка, а сегодня власти заявили о предстоящей проверке качества ремонта.

Корреспондент НГС прошёлся по любимой горожанами зелёной зоне, чтобы посмотреть, в каком состоянии она встречает весну и проверить прошлогодний ремонт. Внешний вид не порадовал.

Вход в Первомайский сквер со стороны перекрёстка Советской и Максима Горького Источник: Стас Соколов











До ремонта Первомайский сквер был в неидеальном, но, в целом, довольно приличном состоянии. Сейчас у человека не знакомого с историей вопроса может сложиться впечатление, что после ремонта все стало только хуже.

Плитка местами прерывается Источник: Стас Соколов











Например, есть ощущение, что дорожку в парке сделали из смеси каменной крошки, грязи и воды. Возможно, творческих замысел авторов этой работы состоит в том, чтобы побудить горожан меньше витать в облаках и больше смотреть под ноги.

Провалы на дорожках Источник: Стас Соколов











Кроме того, то там, то здесь неровно уложены тротуарные камни, которые расступаются под ногами. Есть опасность познакомиться с ними поближе.

Плитка вокруг композиции 2000-летия рождества Христова Источник: Стас Соколов











Есть ощущение, что рабочие просто покидали плитку в пространство образовавшееся вокруг композиции и решили, что это хорошо.

Угол фонтана в Первомайском сквере Источник: Стас Соколов











Построенный почти 100 лет назад фонтан оказался в плачевном состоянии. Вырванные камни, вывороченные бордюры видны во многих местах. Возможно, идея была в том, чтобы подчеркнуть таким образом красоту тротуарной плитки, но тогда нужно было хотя бы плитку положить ровно?

Новая плитка на тротуаре в районе сквера. На выходных НГС уже отправлял запрос по по воду состояния плитки в мэрию Новосибирска Источник: Стас Соколов











Тротуарная плитка гуляет под ногами. Возможно, проект просто не завершен, и со временем к этим «клавишам» подключат электрическое пианино, которое позволит прохожим коллективно исполнять музыкальные фантазии.

Кучи снега на тротуаре Источник: Стас Соколов











Новосибирцы частенько сетуют на то, что где-то в удаленных районах не убирается снег. Так вот грязные кучи засыпанные окурками лежат практически напротив мэрии. В этом смысле в городе у нас полное равноправие.

Место, где находилось снесенное кафе. Интересно, когда дойдут руки до этого участка, если ремонт остального сквера так затянулся? Источник: Стас Соколов











НГС обратился в мэрию с запросом по поводу ситуации в Первомайском сквере.

К качеству ремонтных работ в Первомайском сквере претензии предъявлялись еще в прошлом году. В конце ноября бывший мэр Анатолий Локоть философски заметил, что «весна покажет качество уложенной плитки».

