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Город Наклон во все стороны: как выглядит Первомайский сквер после года ремонта и зимы

Наклон во все стороны: как выглядит Первомайский сквер после года ремонта и зимы

Ямы, развороченный фонтан, кучи грязного снега — что еще ждет горожан в любимом парке

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14 комментариев
Этот арт-объект можно было назвать «Всё не так однозначно»

В прошлом году Первомайский сквер был закрыт на ремонт практически на весь теплый период. На выходных стало известно, что в парке тонет новая плитка, а сегодня власти заявили о предстоящей проверке качества ремонта.

Корреспондент НГС прошёлся по любимой горожанами зелёной зоне, чтобы посмотреть, в каком состоянии она встречает весну и проверить прошлогодний ремонт. Внешний вид не порадовал.

Вход в Первомайский сквер со стороны перекрёстка Советской и Максима Горького

До ремонта Первомайский сквер был в неидеальном, но, в целом, довольно приличном состоянии. Сейчас у человека не знакомого с историей вопроса может сложиться впечатление, что после ремонта все стало только хуже.

Плитка местами прерывается

Например, есть ощущение, что дорожку в парке сделали из смеси каменной крошки, грязи и воды. Возможно, творческих замысел авторов этой работы состоит в том, чтобы побудить горожан меньше витать в облаках и больше смотреть под ноги.

Провалы на дорожках

Кроме того, то там, то здесь неровно уложены тротуарные камни, которые расступаются под ногами. Есть опасность познакомиться с ними поближе.

Плитка вокруг композиции 2000-летия рождества Христова

Есть ощущение, что рабочие просто покидали плитку в пространство образовавшееся вокруг композиции и решили, что это хорошо.

Угол фонтана в Первомайском сквере

Построенный почти 100 лет назад фонтан оказался в плачевном состоянии. Вырванные камни, вывороченные бордюры видны во многих местах. Возможно, идея была в том, чтобы подчеркнуть таким образом красоту тротуарной плитки, но тогда нужно было хотя бы плитку положить ровно?

Новая плитка на тротуаре в районе сквера. На выходных НГС уже отправлял запрос по по воду состояния плитки в мэрию Новосибирска

Тротуарная плитка гуляет под ногами. Возможно, проект просто не завершен, и со временем к этим «клавишам» подключат электрическое пианино, которое позволит прохожим коллективно исполнять музыкальные фантазии.

Кучи снега на тротуаре

Новосибирцы частенько сетуют на то, что где-то в удаленных районах не убирается снег. Так вот грязные кучи засыпанные окурками лежат практически напротив мэрии. В этом смысле в городе у нас полное равноправие.

Место, где находилось снесенное кафе. Интересно, когда дойдут руки до этого участка, если ремонт остального сквера так затянулся?

НГС обратился в мэрию с запросом по поводу ситуации в Первомайском сквере.

К качеству ремонтных работ в Первомайском сквере претензии предъявлялись еще в прошлом году. В конце ноября бывший мэр Анатолий Локоть философски заметил, что «весна покажет качество уложенной плитки».

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