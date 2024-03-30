«Поплыву на тазике»: рассматриваем, как Новосибирск превратился в лужу — в Первомайском сквере «тонет» плитка

В районе Парашютной из-за луж не видно дороги Источник: читатель НГС











В Новосибирске с приходом теплых дней дороги и тротуары превратились в лужи. Дойти от точки А до точки Б горожанам теперь намного тяжелее. Жители массово жалуются во все соцсети и показывают нерадостные картинки с грязью, «морями» и мусором. От весеннего потопа пострадала даже новая плитка в Первомайском сквере, которая просто утонула. НГС собрал видео и фото от читателей.

Грязь появляется из-за открытого грунта Источник: читатель НГС











Грязь сейчас появляется из-за газонов, которые находятся на уровне с тротуаром или выше, чем асфальт. Читатель прислал фото с Сибиряков-Гвардейцев.

— Как попало сгребали снег, а теперь вместо типа газона. Стал такой ужас, — написал читатель НГС.

На улице Котовского появилась небольшая река

Новосибирцы жалуются на сложившуюся в городе ситуацию, но кто-то подходит к лужам и грязи с юмором.

— На улице Котовского есть возможность, не отходя от дома, съездить на сплав, — предлагает новосибирец.

— Я что, в понедельник на тазике до своей школы доплывать буду? — спрашивает пользователь телеграма.



— Ребята, весна. Для вас — это новость? Хватит ныть. Каждый год одно и то же. Надоело. Вы в Сибири, — пытается прекратить жалобы читатель НГС.

Плитка издает булькающие звуки Источник: Новосибирск с огоньком / телеграм-канал

Воды в городе стало так много, что она пробралась под новую плитку в Первомайском сквере Новосибирска. Ее укладывали до самой осени в прошлом году. Корреспондент НГС направила запрос по поводу плитки в мэрию города.

Некоторым приходится добираться до работы сквозь грязь Источник: читатель НГС











«А у нас оттаяли тротуары! Улица Мира, 19, 23, подход к детскому саду. Лучше бы во льду были!» — подписал фото читатель Источник: читатель НГС











На лужи в Чистой Слободе пожаловался читатель НГС Источник: читатель НГС











Как рассказывает читатель, пройти по улице, не замочив ноги, — невозможно Источник: читатель НГС











На выходных в городе будет идти дождь Источник: читатель НГС









