Люди спасают вещи: в Алтайском крае затопило дома и улицы талыми водами — на дорогах разлились «моря»

Улицы и дома по всему Алтайскому краю ежегодно топит талыми водами Источник: «В курсе 22» / T.me











Алтайский край залило талыми водами. Многие улицы превратились в реки, вода дошла и до домов с подвалами. Коллеги из NGS22.RU рассказывают, что творится в соседнем регионе с наступлением весны.

Славгород

Начнем со Славгорода. Эти кадры сделали горожане 29 марта и опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Судя по ним, подтопило частные дома. Автобус, пассажиры которого сняли видео, тоже едет по «реке».

Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me

Осталось только взять весло и весело грести по дороге Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me











В Сети шутят, что Славгород превратился в Венецию Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me











Благовещенский район

А вот ролик из райцентра Благовещенка. Жильцы одного из домов записали ролик и выложили его в телеграм-канал «В курсе 22». Вода везде: от веранды — до комнат. Вещи хозяева убрали повыше. Автор видео говорит, что такая ситуация длится с ночи. Люди откачивают воду вручную, но не справляется, по словам женщины, даже ассенизаторская машина. Семья надеется на помощь МЧС. Пока спасатели не приехали.

Источник: «В курсе 22» / T.me

Михайловский район

В райцентре Михайловское тоже катастрофа. Например, затопило дом, где живет пенсионерка. Воды почти по колено, старушка передвигается в сапогах, держась за палочку. На снимках «В курсе 22» видно, что другие дома тоже стоят на воде.

В доме пенсионерка живет одна Источник: «В курсе 22» / T.me











В комментариях к посту жители края беспокоятся за пожилую хозяйку. Кто-то ответил, что у нее есть родственники и они помогают. Кроме того, по словам местных, администрация района также знает о ее ситуации.

В комментариях пишут, что сельские чиновники знают о беде старушки Источник: «В курсе 22» / T.me











Вчера в Михайловское приезжали сотрудники регионального МЧС и устанавливали водоотливные дамбы. Кроме того, работали мотопомпы. Все экстренные службы и полиция сообщали, что эвакуация жителей ни к чему.



В ведомстве показали, как эвакуировали другую пенсионерку, которой нужна была медицинская помощь. Ее доставили в больницу. Посмотрите, как это было.

Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю / T.me

Глава райцентра Евгений Юрьев в своем телеграм-канале рассказал, что в зоне подтопления 6 жилых домов и 34 подворья. Оперативные группы, отметил Юрьев, приезжают по сообщениям жителей. Все организации работают круглосуточно.



— Над решением сложного вопроса с паводком работают квалифицированные специалисты, которые просчитывают десятки вариантов сброса воды и решения, удовлетворяющего абсолютно всех, попросту нет. Вода прибывает в больших объемах, — написал Евгений Юрьев.

Сельчане предлагали вскрывать мосты и дороги, чтобы избавиться от воды, но чиновники и службы от этой идеи отказались.

Барнаул и окрестности

В краевой столице на пересечении улицы Попова и Павловского тракта появилась река Поповка — так ее назвали жители. И с грустью отметили, что ливневка тут снова не прошла испытание потеплением. На стоки в этом месте неоднократно жаловались. Так, на первую ливневку власти города потратили 200 миллионов рублей, на вторую — более 7 миллионов.

Оба проекта курировал лично заммэра Антон Шеломенцев, которого в январе этого года заключили под стражу за взятку. В августе 2023 года новую ливневку установили на Попова. Однако после дождя улицы вновь превратилась в огромную лужу — видео очевидцев это подтверждают. Чиновник говорил, что всё работает нормально. Например, раньше проезжую часть на Попова затапливало целиком, а теперь — только одну полосу.

Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me

Тонет и село Пригородное недалеко от Барнаула. Здесь разлилось целое «озеро». Квартиры и дворы тоже в воде. Люди ходят в резиновых сапогах и спасают вещи.



Источник: «В курсе 22» / T.me

Люди спасают вещи и убирают воду подручными средствами Источник: «В курсе 22» / T.me











Романовский район

В селе Гилёв-Лог Романовского района еще хуже. Там река с водопадом прямо на улице. Как передвигаются люди, автор ролика не рассказал. Возможно, вброд. Просто посмотрите на это.

Источник: «В курсе 22» / T.me

Алтайский район

Кадрами из райцентра Алтайское с нами поделилась читательница. Она рассказала, что с улиц соседнего села — Табунского — воду еще откачивают. А вот Алтайскому не везет — там люди плавают. Хотя районные и сельские чиновники не могут не замечать воду вокруг, говорит женщина.

Источник: читательница NGS22.RU

Что говорят в МЧС

В официальном телеграм-канале регионального управления по делам ГОЧС и ПБ регулярно отчитываются об откачке талых вод и борьбе с паводком. Но, судя по фото и видео, которыми наводняются соцсети, у экстренных служб в ближайшие дни не станет меньше работы.



Так комментируют происходящее в регионе в официальном телеграм-канале МЧС:

— В 33 населенных пунктах ведутся данные мероприятия при поддержке специалистов. В поселке Ремовском после проведения инженерных работ для пропуска вод удалось устранить угрозу подтопления домов. В селе Михайловском проведена отсыпка низменностей, направлены восемь комплектов наливных дамб, которые будут при необходимости использованы для защиты жилья. В Славгороде ведется работа по снижению количества подтопленных территорий, есть положительная динамика. В ряде районов сегодня работали оперативные группы МЧС, которые ведут мониторинг ситуации, координируют действия сил, организовывают информирование.

Между тем, из-за паводка перекрыли несколько дорог. Движение запрещено по следующим трассам:

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское;

А-322 — Горняк — Староалейское;

Алейск — Безголосово — а/д К-13.

ограничено движение на сквозном проезде между населенными пунктами Родино Родинского района и Завьялово Завьяловского района.

Когда это всё закончится

Региональные синоптики не успокаивают. На сайте алтайского Гидрометцентра говорится, что до 31 марта ожидается подъем воды в реках и активное таяние снега. Вода так и будет прибывать. Возможно подтопление населенных пунктов, предупредили специалисты.



Если ваш дом или улица тонут, звоните по этим номерам:



дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 50–75–12, 8 800 222–31–69;



дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63–14–59;



телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65–82–19;



дежурный УГИБДД: (3852) 39–35–86.



единый номер оперативных служб — 112.



Ранее NGS22.RU публиковал прогнозы экспертов о паводке. Так, замначальника ГОЧС и ПБ по региону Анатолий Лагутин говорил, что половодье в этом году пройдет без серьезных отклонений от нормы, а риск чрезвычайных ситуаций не превысит среднемноголетних значений.