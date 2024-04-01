Первомайский сквер проверят на дефекты: на выходных там тонула плитка

В Новосибирске ремонт Первомайского сквера проверят на дефекты. На этих выходных в соцсетях уже появилось видео, как новая плитка утонула в луже.
Как сообщили в телеграм-канале Управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск», благоустройство в сквере до сих пор не завершено.
Когда в город придут плюсовые температуры и сойдет снег, в сквере будут заканчивать ремонт фонтана «Мишка» и территории вокруг него, будут ремонтировать территорию вокруг Краеведческого музея после ремонта его галерей, завершат ремонт ограждений и работ по озеленению.
— Кроме того, мы начнем проверку состояния уже выполненных работ, выявим дефекты. У подрядчиков, которые выполняли эти работы, есть четко прописанные гарантийные обязательства, и они будут их исполнять под контролем заказчика работ — управления по благоустройству общественных пространств и мэрии, — добавили в «Зеленом Новосибирске».
Проверка на дефекты будет проведена по всем территориям, паркам и сквера, которые ремонтировали прошлым летом.