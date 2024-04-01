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Город Первомайский сквер проверят на дефекты: на выходных там тонула плитка

Первомайский сквер проверят на дефекты: на выходных там тонула плитка

Работы в сквере еще не закончились

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Под плитку затекла вода

В Новосибирске ремонт Первомайского сквера проверят на дефекты. На этих выходных в соцсетях уже появилось видео, как новая плитка утонула в луже.

Как сообщили в телеграм-канале Управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск», благоустройство в сквере до сих пор не завершено.

Когда в город придут плюсовые температуры и сойдет снег, в сквере будут заканчивать ремонт фонтана «Мишка» и территории вокруг него, будут ремонтировать территорию вокруг Краеведческого музея после ремонта его галерей, завершат ремонт ограждений и работ по озеленению.

— Кроме того, мы начнем проверку состояния уже выполненных работ, выявим дефекты. У подрядчиков, которые выполняли эти работы, есть четко прописанные гарантийные обязательства, и они будут их исполнять под контролем заказчика работ — управления по благоустройству общественных пространств и мэрии, — добавили в «Зеленом Новосибирске».

Проверка на дефекты будет проведена по всем территориям, паркам и сквера, которые ремонтировали прошлым летом.

В Новосибирске в переходе станции метрополитена заметили протечку. Появилось видео, где вода капает с потолка перехода.
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Новосибирск Первомайский сквер Плитка Ремонт
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