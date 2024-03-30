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Происшествия «Там ведра, здесь ведра»: в переходе станции метро Новосибирска протекла вода — видео очевидца

«Там ведра, здесь ведра»: в переходе станции метро Новосибирска протекла вода — видео очевидца

Ее заметили на станции «площадь Маркса»

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О ситуации сообщил читатель НГС

В Новосибирске в переходе станции метрополитена заметили протечку. О ситуации сообщил редакции читатель НГС Станислав. Он прислал кадры, на которых видно, как вода капает с потолка перехода.

— Там ведра, здесь ведра, здесь ведра. Все капает, — говорит на видео Станислав. — Посмотрите. Просто капает с потолка.

Молодой человек также обратил внимание на подтеки, которые образовались в переходе

Новосибирец уточнил, что снял место протечки днем 30 марта. Молодой человек также обратил внимание на подтеки, которые образовались в переходе.

НГС обратился в пресс-службу Новосибирского метрополитена с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске температура воздуха составит +5…+7 градусов, в городе ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Днем 31 марта воздух прогреется до +2…+4 градусов.

— Переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, — сообщают синоптики.

С приходом весны в Новосибирске дороги и тротуары превратились в лужи, от потопа также пострадала новая плитка в Первомайском сквере. НГС собрал видео и фото города от читателей.

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Метрополитен Площадь Маркса Новосибирск Протечка Весна
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