«Там ведра, здесь ведра»: в переходе станции метро Новосибирска протекла вода — видео очевидца

В Новосибирске в переходе станции метрополитена заметили протечку. О ситуации сообщил редакции читатель НГС Станислав. Он прислал кадры, на которых видно, как вода капает с потолка перехода.
— Там ведра, здесь ведра, здесь ведра. Все капает, — говорит на видео Станислав. — Посмотрите. Просто капает с потолка.
Новосибирец уточнил, что снял место протечки днем 30 марта. Молодой человек также обратил внимание на подтеки, которые образовались в переходе.
НГС обратился в пресс-службу Новосибирского метрополитена с просьбой прокомментировать ситуацию.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирске температура воздуха составит +5…+7 градусов, в городе ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Днем 31 марта воздух прогреется до +2…+4 градусов.
— Переменная облачность, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, — сообщают синоптики.
С приходом весны в Новосибирске дороги и тротуары превратились в лужи, от потопа также пострадала новая плитка в Первомайском сквере. НГС собрал видео и фото города от читателей.