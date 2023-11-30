«Весна покажет качество уложенной плитки уже в мороз»: мэр назвал срок сдачи Первомайского сквера

Завершить реконструкцию Первомайского сквера планируют летом 2024 года. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил во время прямого эфира издания «Вести Новосибирск».
По словам мэра, подрядчик не выполнила свои обязательства по ремонту сквера, поэтому принять работы не смогли.
— Весна покажет качество уложенной плитки уже в мороз. В зимнем варианты благоустройство мы делаем: свет, продолжаются вестись работы с фонтаном. Надеемся, что фонтан будет сделан к лету. В летнее время работы окончательно будут завершены, будет ли это тот же подрядчик — большой вопрос, — рассказал Анатолий Локоть.
Реконструкцию сквера начали в конце мая, тогда оградили периметр и закрыли проход. К 18 июля строители закончили демонтаж, начали земляные работы и укладку бордюров. Позже подрядчики приступили к установке электрики и системам безопасности, обустройству тропинок, входной группы со стороны ресторанного дворика и прочим работам.
Основные работы должны были завершить в октябре. Всего на реконструкцию выделили около 200 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов.
Недавно в Новосибирске прошло обсуждение концепции благоустройства Инюшенского бора, архитекторы решили всерьез взяться за 32 гектара леса: установить павильон, туалеты, лавочки, урны, обустроить детские и смотровые площадки. Но местные оказались недовольны.