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СрочноЕще 12 миллионов потратят на Первомайский сквер
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Еще более 12 миллионов потратят на благоустройство Первомайского сквера — какие проведут работы

Работы выполнят до 20 декабря этого года

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Заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».

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В Новосибирске объявили закупку для благоустройства Первомайского сквера. За выполнение работ подрядчику заплатят 12, 9 миллионов рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».

В техническом задании к закупке уточняются основные виды работ, которые предстоит выполнить подрядчику. В список вошли монтаж комплекса технических средств безопасности, пуско-наладочные работы комплекса и «прочие сопутствующие».

— Подрядчик производит временное ограждение мест производства работ (траншеи трасс, приямки для установки оборудования и т.д.), сигнальное освещение в темное время суток на установленном ограждении, обозначив место проведения работ знаками безопасности, — указано в документах. — Ограждение должно полностью исключать вход на места производства работ посторонних лиц.

Согласно смете договора, в комплексную систему безопасности входят колонны экстренного вызова, камеры видеонаблюдения, громкоговорители или звуковые колонки и прочее. Выполнить работы необходимо до 20 декабря этого года. Источником финансирования выступает бюджет Новосибирска.

Информацию о закупке опубликовали 27 октября, в этот же день договор был заключен, указано на сайте госзакупок.

В середине сентября стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. За работы муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.

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