Фонтан «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска обновят за 8,9 миллиона рублей

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, за это муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.
Из документации следует, что подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения и подсветку фонтана. Предстоит отделать стены фонтана гранитом и смонтировать скульптуру «Мишка» на место. Заказчиком выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».
Фонтан со скульптурой медвежонка в центре чаши появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы. Его неоднократно капитально ремонтировали за историю существования.
«Мишку» обновят в рамках масштабного благоустройства сквера, которое должно завершиться до середины октября.
В июне мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему не восстановят плавучий фонтан на Михайловской набережной.