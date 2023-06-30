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«Проще создать новый»: мэр объяснил, почему не восстановят плавучий фонтан на Михайловской набережной

Анатолий Локоть заявил, что объект не подлежит восстановлению

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Так фонтан выглядел в 2018 году

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Последний плавучий фонтан на Оби у Михайловской набережной не подлежит восстановлению. 29 июня мэр Анатолий Локоть заявил журналистам на онлайн-встрече, что объект окончательно пришел в негодность.

— Сегодня технологии, благодаря которым работал фонтан, устарели. Поэтому ремонтировать его никто не будет. Проще создать новый фонтан. Однако пока такой задачи перед нами не стоит. Сейчас нужно запустить все фонтаны, которые есть на суше, — заявил мэр.

Плавучие фонтаны на Оби в районе парка «Городское начало» появились в 2003 году. Летом 2015 года три из них били вверх струями высотой до 32 метров. С конца 2020 года работал лишь один из плавучих фонтанов.

7 июня 2018 года на Михайловской набережной новосибирцы смотрели историческое шоу «Песни с фонтанами» — шоу было приурочено к 300-летию Российской полиции.

ФонтаныМихайловская набережнаяАнатолий Локоть
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