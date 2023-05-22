Перекроют уже на следующей неделе: Первомайский сквер ждет начала ремонта

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет благоустройство Первомайского сквера в Центральном районе города. Как сообщается на сайте госзакупок, за работы готовы заплатить более 118 миллионов рублей.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, во время празднования Дня города Новосибирска 25 июня в сквере будут проводить работы.
— Да, уже начинаются работы. Мы предупреждали, что перекрывается со следующей недели, — сообщила Анна Терешкова.
В документах указано, что подрядчик проведет земляные работы, выполнит устройство тротуара и бордюров, посев газонов, установку доски почета и другое. Проект благоустройства предполагает реконструкцию всех дорожек сквера.
В Первомайском сквере обустроят две центральные площадки — у фонтана и напротив него. Центральный фонтан подлежит ремонту.
— Покрытие прилегающих к скверу тротуаров предусмотрено заменить на новое, чтобы красивые дорожки не обрывались на полпути. Фонари и скамейки предусмотрены в «современной классике», как на Михайловской набережной, — указано в проектной документации к закупке. — Торговые павильоны, каменные скульптуры демонтируются, так как они «не вписываются в концепцию развития зеленой зоны.
На территории сквера разместят растения, в том числе бадан, цветник ирисов, фрутицетум из спиреи и другое. На площадке появятся элементы навигации — указатели, таблички и наклонные стенды. Завершить работы по контракту планируется 15 октября этого года.
Во время реконструкции в Первомайском сквере планируется перекрыть пешеходные дорожки. Отметим, в конце марта МАУ Новосибирска «Горзеленхоз» размещало закупку на выполнение работ по благоустройству Первомайского сквера. Начальная цена работ составила 179 миллионов рублей, его планировалось заключить с ООО СУ «СибСтрой», но заказчик решил отказаться от заключения договора. Новую закупку на выполнение работ объявили 22 мая.
В начале апреля в пресс-центре мэрии сообщали, что в рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое. Начать благоустройство планировалось 10 мая, после Дня Победы. Работы разделили на шесть этапов, последний из них — ремонт территории, прилегающей к Краеведческому музею.
Отметим, в Новосибирске ведутся работы в парке «Арена», который строят возле нового ЛДС. Уже сейчас горожане гуляют по нему, а многие объекты завершены, в том числе и озеленение. Фотокорреспондент НГС прогулялся по новому парку.