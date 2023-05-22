Перекроют уже на следующей неделе: Первомайский сквер ждет начала ремонта

В документах указано, что подрядчик проведет земляные работы, выполнит устройство тротуара и бордюров, посев газонов, установку доски почета и другое. Проект благоустройства предполагает реконструкцию всех дорожек сквера.



В Первомайском сквере обустроят две центральные площадки — у фонтана и напротив него. Центральный фонтан подлежит ремонту.

