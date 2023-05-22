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Перекроют уже на следующей неделе: Первомайский сквер ждет начала ремонта

Работы проведут до середины октября этого года

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За работы готовы заплатить более 118 миллионов рублей

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В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет благоустройство Первомайского сквера в Центральном районе города. Как сообщается на сайте госзакупок, за работы готовы заплатить более 118 миллионов рублей.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, во время празднования Дня города Новосибирска 25 июня в сквере будут проводить работы.

— Да, уже начинаются работы. Мы предупреждали, что перекрывается со следующей недели, — сообщила Анна Терешкова.

В документах указано, что подрядчик проведет земляные работы, выполнит устройство тротуара и бордюров, посев газонов, установку доски почета и другое. Проект благоустройства предполагает реконструкцию всех дорожек сквера.

В Первомайском сквере обустроят две центральные площадки — у фонтана и напротив него. Центральный фонтан подлежит ремонту.

— Покрытие прилегающих к скверу тротуаров предусмотрено заменить на новое, чтобы красивые дорожки не обрывались на полпути. Фонари и скамейки предусмотрены в «современной классике», как на Михайловской набережной, — указано в проектной документации к закупке. — Торговые павильоны, каменные скульптуры демонтируются, так как они «не вписываются в концепцию развития зеленой зоны.

На территории сквера разместят растения, в том числе бадан, цветник ирисов, фрутицетум из спиреи и другое. На площадке появятся элементы навигации — указатели, таблички и наклонные стенды. Завершить работы по контракту планируется 15 октября этого года.

Завершить работы по контракту планируется до 15 октября этого года

Завершить работы по контракту планируется до 15 октября этого года

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Во время реконструкции в Первомайском сквере планируется перекрыть пешеходные дорожки. Отметим, в конце марта МАУ Новосибирска «Горзеленхоз» размещало закупку на выполнение работ по благоустройству Первомайского сквера. Начальная цена работ составила 179 миллионов рублей, его планировалось заключить с ООО СУ «СибСтрой», но заказчик решил отказаться от заключения договора. Новую закупку на выполнение работ объявили 22 мая.

В начале апреля в пресс-центре мэрии сообщали, что в рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое. Начать благоустройство планировалось 10 мая, после Дня Победы. Работы разделили на шесть этапов, последний из них — ремонт территории, прилегающей к Краеведческому музею.

Отметим, в Новосибирске ведутся работы в парке «Арена», который строят возле нового ЛДС. Уже сейчас горожане гуляют по нему, а многие объекты завершены, в том числе и озеленение. Фотокорреспондент НГС прогулялся по новому парку.

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