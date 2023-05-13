Красота у недостроенного ЛДС: как выглядит сейчас парк «Арена» — 15 фото с прогулки

В Новосибирске продолжается второй этап работ в парке «Арена», который строят возле нового ЛДС. Он начался в апреле и должен завершиться в июне.
Уже сейчас горожане гуляют по нему, а многие объекты завершены, в том числе и озеленение. При этом новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на момент публикации не запустили.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по новому парку. Смотрим, где там можно отдохнуть и заняться спортом.
В конце марта стало известно, что в Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.