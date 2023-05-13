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Тема дняКрушение в Брянской области
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Красота у недостроенного ЛДС: как выглядит сейчас парк «Арена» — 15 фото с прогулки

В нем есть места и для занятий спортом

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В парке всё выглядит достаточно аккуратно, осталось дождаться зелени

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В Новосибирске продолжается второй этап работ в парке «Арена», который строят возле нового ЛДС. Он начался в апреле и должен завершиться в июне.

Уже сейчас горожане гуляют по нему, а многие объекты завершены, в том числе и озеленение. При этом новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на момент публикации не запустили.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по новому парку. Смотрим, где там можно отдохнуть и заняться спортом.

В парке установлено немало лавочек

В парке установлено немало лавочек

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Новосибирцы уже гуляют в парке

Новосибирцы уже гуляют в парке

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Часть спортивных площадок готова

Часть спортивных площадок готова

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Но кое-где еще ведутся работы

Но кое-где еще ведутся работы

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Дорожки уже уложены

Дорожки уже уложены

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Озеленение выполнено — ждем, когда наступит лето

Озеленение выполнено — ждем, когда наступит лето

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Новосибирцы занимаются спортом в новом парке

Новосибирцы занимаются спортом в новом парке

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Для бегунов здесь есть место, где развернуться

Для бегунов здесь есть место, где развернуться

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Часть парка притопило весенним паводком

Часть парка притопило весенним паводком

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Освещение тоже установлено

Освещение тоже установлено

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У входа есть карта парка

У входа есть карта парка

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Здесь сделали мини-батуты

Здесь сделали мини-батуты

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Замысловатые площадки для игр

Замысловатые площадки для игр

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Есть и более тихие места для прогулок

Есть и более тихие места для прогулок

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В конце марта стало известно, что в Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.

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