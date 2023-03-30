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Парк площадью в 370 гектаров создадут в Новосибирске — где он будет располагаться

Проект уже одобрил губернатор

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В новой рекреационной зоне обещают сделать места и для занятия спортом, и для отдыха

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В Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.

Об этом стало известно сегодня во время пресс-конференции в ТАСС.

— Презентовали губернатору концепцию территории, как мы ее называем «между мостами и мостом». Это территория от парка «Арена» до Бугринской рощи. Концепция одобрена губернатором, и принято решение, что на нее будет разрабатываться дизайн-проект, мастер-план, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова. — Можно сказать, произошло историческое событие.

По словам Анны Терешковой, это будет самая большая рекреационная зона в Новосибирске, которая будет занимать около 370 гектаров. В нем предполагаются самые разные зоны — от исторической и спортивной до детского технопарка.

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