Парк площадью в 370 гектаров создадут в Новосибирске — где он будет располагаться

В Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.
Об этом стало известно сегодня во время пресс-конференции в ТАСС.
— Презентовали губернатору концепцию территории, как мы ее называем «между мостами и мостом». Это территория от парка «Арена» до Бугринской рощи. Концепция одобрена губернатором, и принято решение, что на нее будет разрабатываться дизайн-проект, мастер-план, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова. — Можно сказать, произошло историческое событие.
По словам Анны Терешковой, это будет самая большая рекреационная зона в Новосибирске, которая будет занимать около 370 гектаров. В нем предполагаются самые разные зоны — от исторической и спортивной до детского технопарка.
В середине марта мэрия Новосибирска показала фотографии со стройки парка в пойме реки Каменки.