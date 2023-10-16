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«Мишку» увезли, на газоне машина: когда закончат работы в Первомайском сквере и как он выглядит сейчас — 10 фото

Популярный фонтан с фигурой медведя продолжают реконструировать

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Машина под деревьями, конечно, смущает

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Первомайский сквер в Новосибирске должны открыть примерно через месяц — в парке укладывают плитку и разбираются с фонтанами.

— Сейчас сквер открывается частями, потому что электричество есть, видеонаблюдение полностью готово. Делаем тротуары вокруг, пересаживаем яблони. Внутри идет техническая укладка плитки. Только вышли на фонтан «Мишка», потому что нужно было техдокументы сделать, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Весь сквер готов, но осталось доложить плитку и поставить малые архитектурные формы. Подрядчик говорит, что в течение месяц все работы будут полностью завершены.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по скверу. Смотрим, в каком он состоянии.

Часть сквера уже готова

Часть сквера уже готова

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В сквере поставили боксы с вызовом экстренных служб

В сквере поставили боксы с вызовом экстренных служб

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Идет высадка новых деревьев

Идет высадка новых деревьев

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Работы с фонтами начали не так давно. «Мишку» реконструируют

Работы с фонтами начали не так давно. «Мишку» реконструируют

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Еще много что нужно доделать

Еще много что нужно доделать

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Часть плитки только начали укладывать

Часть плитки только начали укладывать

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На лето и часть осени горожане остались без популярного сквера

На лето и часть осени горожане остались без популярного сквера

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Плитку укладывают не только в самом сквере, но и вокруг него

Плитку укладывают не только в самом сквере, но и вокруг него

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Часть территории выглядит пугающе

Часть территории выглядит пугающе

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Новосибирцы ходят и без плитки на тротуаре

Новосибирцы ходят и без плитки на тротуаре

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Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки завершения работ на площадке перед Нарымским сквером.

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