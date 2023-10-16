«Мишку» увезли, на газоне машина: когда закончат работы в Первомайском сквере и как он выглядит сейчас — 10 фото

— Сейчас сквер открывается частями, потому что электричество есть, видеонаблюдение полностью готово. Делаем тротуары вокруг, пересаживаем яблони. Внутри идет техническая укладка плитки. Только вышли на фонтан «Мишка», потому что нужно было техдокументы сделать, — объяснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Весь сквер готов, но осталось доложить плитку и поставить малые архитектурные формы. Подрядчик говорит, что в течение месяц все работы будут полностью завершены.