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У Нарымского сквера заканчивают ремонт — когда обещают открытие

Там проведут официальное открытие

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Так выглядела площадка в конце сентября

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки завершения работ на площадке перед Нарымским сквером. Их планируют закончить в октябре.

Об этом глава города рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 16 октября.

— У нас из крупных объектов в завершающей стадии находится площадка перед Нарымским сквером. Планируем в 20-х числах октября закончить работы, — сообщил Анатолий Локоть.

Также мэр предложил провести официальное открытие площадки после 25 октября. Губернатор Андрей Травников поддержал его идею.

В начале октября стало известно, что в этом году в Новосибирске, скорее всего, не успеют закончить работы в парке «Каменка». Их планируют перенести на следующий год, чтобы не пострадало качество.

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Нарымский скверРемонт парковАнатолий ЛокотьНовосибирск
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