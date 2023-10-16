У Нарымского сквера заканчивают ремонт — когда обещают открытие

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки завершения работ на площадке перед Нарымским сквером. Их планируют закончить в октябре.
Об этом глава города рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 16 октября.
— У нас из крупных объектов в завершающей стадии находится площадка перед Нарымским сквером. Планируем в 20-х числах октября закончить работы, — сообщил Анатолий Локоть.
Также мэр предложил провести официальное открытие площадки после 25 октября. Губернатор Андрей Травников поддержал его идею.
В начале октября стало известно, что в этом году в Новосибирске, скорее всего, не успеют закончить работы в парке «Каменка». Их планируют перенести на следующий год, чтобы не пострадало качество.