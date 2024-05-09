Новосибирских школьников обвинили в избиении первоклассницы за полноту — в ситуации разбирается полиция

Силовики уточняют информацию по инциденту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Нескольких новосибирских школьников обвинили в избиении первоклассницы якобы за её полную фигуру. Сообщение об инциденте опубликовано в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».



Автор сообщения отметил, что инцидент произошёл 8 мая на площадке одной из школ в Советском районе Новосибирска. По его словам, первоклассницу избили за то, что она полная.

В комментариях под постом появилось сообщение от женщины, которая назвалась матерью якобы пострадавшего ребёнка и подтвердила факт произошедшего ЧП.

— Дочь после уроков вышла на площадку, и её стали избивать за то, что она полная. Уважаемые родители, у кого есть дети, объясните своим деткам, что есть всякие дети — и полные, и худые, и рождаются детки больные, и это не повод избивать! — написала женщина.

Сообщение вызвало бурную реакцию у пользователей Сети, среди которых нашлись люди, которые заявили, что были очевидцами ситуации. По словам одной из них, девочку «взяли за шкирку и пнули» за неподобающее поведение.

— Ваш ребенок подбегает харкается и бранно выражается, это норма поведения? — задалась вопросом одна из свидетельниц.

Мать якобы пострадавшего ребёнка на сообщения корреспондента НГС не ответила. Одна из собеседниц журналиста из числа очевидцев заявила, что «толпой никто никого не бил», а «история гроша выеденного не стоит». В приемной директора школы на звонки никто не ответил. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация по инциденту уточняется.