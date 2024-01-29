В новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицают это

Полиция и Следственный комитет Новосибирской области начали служебную проверку в городской школе, где сверстники избили несовершеннолетнего мальчика, а затем бросили его в раздевалке. Эту информацию редакции НГС подтвердили в пресс-службах ведомств.
Предполагается, что ребенок пострадал от сверстника
Корреспондент НГС обратилась в приемную школы. Там сообщили, что никаких драк и конфликтов в учебном заведении не было.
— У нас не было избиения в гардеробе, как и драк, — заявили в школе.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что происшествие зарегистрировали в установленном порядке. Сейчас проводят проверку. В СУ СКР по региону сообщили, что начали проверку по поводу халатности сотрудников учреждения.
— Следственными органами проводится проверка по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения, — отметили в пресс-службе.
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