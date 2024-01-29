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В новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицают это

Следователи и полиция начали проверку

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В следственном управлении Следственного комитета России по региону проверяют инцидент

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Полиция и Следственный комитет Новосибирской области начали служебную проверку в городской школе, где сверстники избили несовершеннолетнего мальчика, а затем бросили его в раздевалке. Эту информацию редакции НГС подтвердили в пресс-службах ведомств.

Предполагается, что ребенок пострадал от сверстника 24 января. Издание infopro54 со ссылкой на родителей пострадавшего сообщает, что отец обнаружил сына лежащим на полу в раздевалке. Якобы одноклассник укусил мальчика за плечо и сильно толкнул его. Ребенок упал и ударился головой о металлический стеллаж, после чего потерял сознание. Вечером у школьника разболелись голова и место укуса. Семья обратилась в больницу, там у ребенка диагностировали сотрясение мозга. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Корреспондент НГС обратилась в приемную школы. Там сообщили, что никаких драк и конфликтов в учебном заведении не было.

— У нас не было избиения в гардеробе, как и драк, — заявили в школе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что происшествие зарегистрировали в установленном порядке. Сейчас проводят проверку. В СУ СКР по региону сообщили, что начали проверку по поводу халатности сотрудников учреждения.

— Следственными органами проводится проверка по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения, — отметили в пресс-службе.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске 12-летний школьник сломал позвоночник в драке с одноклассниками. На него напали трое.

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Обновлено.

Прокуратура организовала проверку по информации о получении учеником травмы в ходе конфликта в раздевалке школы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка работе должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

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