В новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицают это

Предполагается, что ребенок пострадал от сверстника 24 января . Издание infopro54 со ссылкой на родителей пострадавшего сообщает, что отец обнаружил сына лежащим на полу в раздевалке. Якобы одноклассник укусил мальчика за плечо и сильно толкнул его. Ребенок упал и ударился головой о металлический стеллаж, после чего потерял сознание. Вечером у школьника разболелись голова и место укуса. Семья обратилась в больницу, там у ребенка диагностировали сотрясение мозга. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

