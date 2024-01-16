«Повалили и начали бить»: 12-летний школьник сломал позвоночник в драке с одноклассниками — их было трое, он один

Как только Вадим вышел за территорию школы, его остановили четыре одноклассника. Трое, по словам женщины, накинулись на него, скрутили ему руки, повалили на землю, начали бить. Четвертый стоял и спокойно наблюдал за происходящим.



— Сыну ударили кулаком в грудь так, что он начал задыхаться, потом кашлять. Мимо шла женщина, она кое-как разогнала их своей сумкой и решила его проводить. В спину ему полетели плевки. Сначала избили, а потом ещё и обхаркали, — негодует женщина.



Дома ребёнок пожаловался на боли в спине. Родители отвезли мальчика в травмпункт, где после рентгена в справке ему написали — «компрессионный перелом 6-го и 7-го позвонков грудного отдела». Школьника отправили в Детскую больницу скорой помощи №1, где врачи приняли решение о госпитализации.

