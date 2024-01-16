«Повалили и начали бить»: 12-летний школьник сломал позвоночник в драке с одноклассниками — их было трое, он один

Ученик пятого класса одной из новосибирских школ Вадим (имя изменено) заявил родителям, что его избили ровесники и пожаловался на сильные боли в спине после потасовки. Медики заподозрили у ребенка компрессионный перелом позвоночника и положили в больницу. Мальчик указал на агрессивных сверстников, которые, по его словам, доводят до слёз не только одноклассников, но и учителей. Полиция молчит. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, что по поводу ситуации думает директор школы, почему родители одного из нападавших легкомысленно относятся к ЧП, а также выслушал советы детского психолога, как в таких ситуациях вести себя жертвам травли.
«Избили и обхаркали»
Для 12-летнего Вадима уроки в минувшую пятницу 12 января закончились дракой. По словам его матери, ещё в середине учебного дня на перемене к нему подошли несколько ребят из класса и в грубой форме потребовали освободить парту. Мальчик требование выполнил, уверяет женщина.
— Вещи сына скинули с парты, это все сопровождалось словесным оскорблением, харчками и порчей личных вещей. Сын пересел, но, возможно, была какая-то словесная перепалка, потому что одноклассники затаили на него злобу и решили избить после уроков, — рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Светлана (имя изменено).
Как только Вадим вышел за территорию школы, его остановили четыре одноклассника. Трое, по словам женщины, накинулись на него, скрутили ему руки, повалили на землю, начали бить. Четвертый стоял и спокойно наблюдал за происходящим.
— Сыну ударили кулаком в грудь так, что он начал задыхаться, потом кашлять. Мимо шла женщина, она кое-как разогнала их своей сумкой и решила его проводить. В спину ему полетели плевки. Сначала избили, а потом ещё и обхаркали, — негодует женщина.
Дома ребёнок пожаловался на боли в спине. Родители отвезли мальчика в травмпункт, где после рентгена в справке ему написали — «компрессионный перелом 6-го и 7-го позвонков грудного отдела». Школьника отправили в Детскую больницу скорой помощи №1, где врачи приняли решение о госпитализации.
— 12 января в отделение травматологии поступил мальчик 12-ти лет по направлению из травмпункта по месту жительства с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Имел место инцидент со сверстниками. В настоящее время пациент проходит дообследование для подтверждения предварительного диагноза и определения тактики лечения, — сообщил корреспонденту НГС главврач больницы Ростислав Заблоцкий.
Медик отметил, что точный диагноз будет поставлен в ближайшее время после того, как ребенку сделают МРТ.
«Мальчики толкаются»
Причины и обстоятельства инцидента сегодня пытаются выяснить родители и учителя. Светлана указывает, что проблемы в классе начались с момента его создания — в текущем учебном году дети перешли из начального звена в среднее. При этом учеников перемешали между собой в процессе формирования классов по направлениям — математический, экономический, гуманитарный и т.д.
— Как проходил отбор в тот или иной класс не понятно. Получилось так, что в нашем классе присутствуют немножко проблемные ребята, которые устраивают балаган: постоянно происходят унижения. Дисциплины нет никакой, всё это заканчивается слезами учителей, — пояснила женщина.
Директор школы в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что недавно специалисты изучали, как пятиклассники адаптировались к переходу из начальной школы в среднее звено, и «отклонений» не выявили. О травле в отдельно взятом классе директору, по ее словам, ничего не известно.
— Жалоб на то, что там в классе была какая-то агрессия, террор и так далее, эту информацию я не подтверждаю. Обращений по этому классу в администрацию центра не поступало, — подчеркнула директор.
Женщина пояснила, что обстоятельства ЧП сейчас выясняют сотрудники школы в рамках внутренней проверки. Полицейские тем временем, по словам матери пострадавшего, хранят молчание. По словам Светланы, после инцидента ей один раз позвонил инспектор по делам несовершеннолетних и сказал, что в скором времени её вызовут для написания заявления. С тех пор — тишина. Редакция НГС направила письменный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Отец одного из нападавших подростков обсуждать потасовку между школьниками отказался. Корреспонденту НГС он заявил, что публикация на тему подросткового конфликта может навредить: по его мнению, в школе могут начать травить детей (по всей видимости, теперь уже нападавших).
— Пишите лучше, что у нас отопления в городе нет. Этим лучше занимайтесь, а не то что там мальчики в школе толкаются друг с другом, — резюмировал мужчина.
Комментировать сам конфликт собеседник не стал.
Кто виноват и что делать?
Детский психолог Роман Лобастов, комментируя ситуацию, объяснил, что агрессивных подростков и жертв буллинга в большинстве случаев объединяет общая проблема — закомплексованность, которая идёт из семьи.
— Если в семье ребёнок себя чувствует незащищённым, если нет образца поведения в мужской роли, на которую ребёнок всегда может положиться, то такой ребенок потенциально становится участником или жертвой буллинга, — подчеркнул эксперт.
По словам Лобастова, если ребенок стал объектом травли, то его родителям следует поискать контакт с родителями его обидчиков. После установления «адекватного диалога» необходимо докопаться до истинной причины буллинга, уверяет специалист: бывает, когда решить проблему принудительным примирением уже не получится.
— Бывает, когда жертва совершила определенный поступок, который порицается в системе ценностей участников буллинга. Например, ребенок испугался и убежал во время драки. Для кого-то это так называемая точка невозврата, и ситуацию решить по принуждению родителей уже не удастся, потому что буллинг рано или поздно повторится. В этом случае для ребенка предпочтительнее будет сменить образовательную среду, поменять школу, — пояснил Лобастов.
По словам эксперта, мнение о том, что отпор участникам буллинга нужно давать физически, подходит не к каждой ситуации. Заниматься единоборствами полезно, и иногда физическая подготовка может снять претензии со стороны обидчиков, но, как правило, в корне она проблемы не решает, резюмировал психолог.
Ранее сразу несколько семей пожаловались на девятиклассника в одном из сел Черепановского района, который, по словам родителей, измывается над школьниками. Издевательства подростка зачастую имеют сексуальный подтекст.