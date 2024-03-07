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Тема дняСмертельное ДТП на встречной полосе
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Выехал на «встречку»: на новосибирской трассе произошло массовое ДТП — погиб мужчина

Столкнулись три автомобиля

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Больше всего пострадал Volkswagen

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В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня, 7 марта, произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, на трассе столкнулись три автомобиля, один человек погиб и один получил травмы.

Авария случилась в 15:15 на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. 70-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал со стороны Новосибирска и на 59-м километре трассы К-19Р выехал на полосу встречного движения. Причины выезда не установлены.

На встречной полосе Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, под управлением 65-летнего водителя. После этого Land Cruiser врезался в Toyota Hilux, который двигался попутно с Volkswagen. За рулем Hilux сидел 61-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель Volkswagen, 64-летняя женщина-пассажир Volkswagen получила травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Во вторник, 6 марта, в Болотнинском районе Новосибирской области в ДТП погиб водитель Toyota.

ДТПТрассаНовосибирская областьГИБДД
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