Выехал на «встречку»: на новосибирской трассе произошло массовое ДТП — погиб мужчина

В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня, 7 марта, произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, на трассе столкнулись три автомобиля, один человек погиб и один получил травмы.
Авария случилась в 15:15 на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
На встречной полосе Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, под управлением
В результате ДТП погиб водитель Volkswagen,
Во вторник, 6 марта, в Болотнинском районе Новосибирской области в ДТП погиб водитель Toyota.