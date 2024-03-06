«Вылетел на встречную полосу»: под Новосибирском произошло смертельное ДТП — столкнулись грузовик и Land Cruiser

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб водитель Toyota. Авария спровоцировала на трассе затор. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
— Предварительно установлено, что ДТП произошло 6 марта 2024 года. Примерно в 08:20 водитель 1982 года рождения за рулем грузовика Scania ехал по дороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. На 106-м км автодороги он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser 200, — сообщили в Госавтоинспекции.
В ДТП погиб мужчина 1975 года рождения, который управлял Toyota Land Cruiser. Сотрудники ГИБДД организовали в радиусе ДТП реверсивное движение и пытаются ликвидировать пробку.
— На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются, — сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району Александр Нетелев.
Ранее НГС писал о том, что скончался водитель, который менял колеса, когда в него влетела Lada. ДТП произошло на Октябрьском мосту.