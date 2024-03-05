«Ноги ему не сломало, а отрубило практически»: скончался водитель, который менял колеса, когда в него влетела Lada

В больнице умер водитель KIA Sportage, который менял колесо на Октябрьском мосту, когда в него влетела Lada. ДТП произошло 3 марта около 21:00.



Как сообщали в телеграм-канале «Спасатели МАСС», водитель 45 лет на машине Lada на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль KIA Sportage. Рядом с KIA находился мужчина 40 лет, который менял колеса. Изначально сообщалось, что у пострадавшего были переломаны ноги. Его госпитализировали.

