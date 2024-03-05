«Ноги ему не сломало, а отрубило практически»: скончался водитель, который менял колеса, когда в него влетела Lada

В больнице умер водитель KIA Sportage, который менял колесо на Октябрьском мосту, когда в него влетела Lada. ДТП произошло 3 марта около 21:00.
Как сообщали в телеграм-канале «Спасатели МАСС», водитель 45 лет на машине Lada на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль KIA Sportage. Рядом с KIA находился мужчина 40 лет, который менял колеса. Изначально сообщалось, что у пострадавшего были переломаны ноги. Его госпитализировали.
— Мужчина, получивший ранения, умер в понедельник утром. Ноги ему не сломали, а отрубили практически. Врачи боролись всю ночь. Ему было 39 лет, — сообщил читатель НГС.
Источник знакомый с ситуацией подтвердил корреспонденту НГС, что пострадавший в ДТП скончался.
Полиция продолжает разбираться в этом происшествии.
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