Менял колесо на Октябрьском мосту: в автомобилиста на скорости влетела Lada — видео с места

На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в водителя, который менял колеса, Мужчина получил перелом обеих ног.
Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», авария произошла вечером 3 марта на Октябрьском мосту. Водитель 45 лет на машине Lada на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль KIA Sportage. Рядом с KIA находился мужчина 40 лет, который менял колеса. В результате наезда пострадал водитель KIA Sportage, у мужчины — перелом обеих ног.
— Парень колесо менял, я за ним прям ехал, он ему в жопу прям на хорошей скорости въехал, — рассказал очевидец спасателям.
Пострадавшему оказали первую помощь, наложили артериальные жгуты, после мужчину транспортировали в автомобиль скорой помощи.
Кроме того, пострадал водитель автомобиля Lada, у мужчины — перелом лодыжки. Спасатели извлекли сибиряка из автомобиля, транспортировали в машину скорой помощи. Сотрудники МАСС провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортные средства.
3 марта в Ленинском районе один человек пострадал после массовой аварии на перекрестке улиц Пермская и Титова.