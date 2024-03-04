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Менял колесо на Октябрьском мосту: в автомобилиста на скорости влетела Lada — видео с места

Пострадавший получил перелом обеих ног

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Авария произошла вечером 3 марта

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На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль на скорости врезался в водителя, который менял колеса, Мужчина получил перелом обеих ног.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», авария произошла вечером 3 марта на Октябрьском мосту. Водитель 45 лет на машине Lada на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль KIA Sportage. Рядом с KIA находился мужчина 40 лет, который менял колеса. В результате наезда пострадал водитель KIA Sportage, у мужчины — перелом обеих ног.

— Парень колесо менял, я за ним прям ехал, он ему в жопу прям на хорошей скорости въехал, — рассказал очевидец спасателям.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Пострадавшему оказали первую помощь, наложили артериальные жгуты, после мужчину транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Кроме того, пострадал водитель автомобиля Lada, у мужчины — перелом лодыжки. Спасатели извлекли сибиряка из автомобиля, транспортировали в машину скорой помощи. Сотрудники МАСС провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортные средства.

3 марта в Ленинском районе один человек пострадал после массовой аварии на перекрестке улиц Пермская и Титова.

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