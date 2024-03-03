Столкновение автобуса и трех автомобилей: массовое ДТП произошло на Титова — видео

На левом берегу Новосибирска случилось массовое ДТП. Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», на дороге столкнулись автобус и три легковых автомобиля.
Авария произошла на пересечении улиц Титова и Пермской. Место дорожно-транспортного происшествия сняли на видео очевидцы.
Судя по кадрам, на месте ДТП находятся сотрудники ДПС и пожарная машина. Специалисты проводят работы вблизи пассажирского транспорта.
Информация об инциденте также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на месте аварии образовалась пробка, затор наблюдается на Титова от перекрестка с Троллейной до пересечения с 3-м Пермским переулком. Движение автомобилей также затруднено по Пермской.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону и отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Днем 3 марта в Новосибирске на улице Ипподромской произошло ДТП. На дороге перевернулся автомобиль.