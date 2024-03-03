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Автомобиль перевернулся на Ипподромской

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Происшествия

«Серьезные повреждения»: автомобиль перевернулся на Ипподромской

Очевидцы сняли место ДТП на видео

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Авария произошла на улице Ипподромской

Днем 3 марта на правом берегу Новосибирска произошло ДТП. На участке дороги перевернулась машина.

О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, авария произошла на улице Ипподромской.

— Транспортное средство получило серьёзные повреждения, — сказано в сообщении.

По данным соцсетей, на крышу перевернулся кроссовер Lifan X60 FL

Уточняется, что на дороге перевернулся кроссовер Lifan X60 FL, место ДТП попало на видео. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше, рядом с ним проезжают другие машины. На сайтах 2ГИС и «Яндекс.Карта» отсутствует информация о дорожно-транспортном происшествии.

По информации 2ГИС, затор на улице Ипподромской образовался вблизи Площади инженера Будагова

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с целью узнать подробности аварии.

Вечером 1 марта центр Новосибирска встал в пробку из-за аварии с участием троллейбуса и грузовой фуры. Затор образовался на площади Калинина.

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ДТП Автомобиль перевернулся на крышу Авария Ипподромская ГИБДД
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