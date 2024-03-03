«Серьезные повреждения»: автомобиль перевернулся на Ипподромской

Днем 3 марта на правом берегу Новосибирска произошло ДТП. На участке дороги перевернулась машина.
О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, авария произошла на улице Ипподромской.
— Транспортное средство получило серьёзные повреждения, — сказано в сообщении.
Уточняется, что на дороге перевернулся кроссовер Lifan X60 FL, место ДТП попало на видео. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше, рядом с ним проезжают другие машины. На сайтах 2ГИС и «Яндекс.Карта» отсутствует информация о дорожно-транспортном происшествии.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с целью узнать подробности аварии.
Вечером 1 марта центр Новосибирска встал в пробку из-за аварии с участием троллейбуса и грузовой фуры. Затор образовался на площади Калинина.