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Криминал «Вора в законе» «Тахи» осудили в Новосибирске — его обвиняли по восьми статьям УК РФ

«Вора в законе» «Тахи» осудили в Новосибирске — его обвиняли по восьми статьям УК РФ

В уголовном деле Георгия Углавы 260 томов

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Вместе с Георгием Углавой осуждены еще десять человек

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске завершил рассмотрение уголовного дела в отношение Георгия Углавы, который в криминальных кругах известен как «вор в законе» Тахи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Уроженец Грузии Углава с 2003 года создал преступную группировку, которой руководил более десяти лет. В состав банды входили преступные элементы, которые занимались угонами, вымогательствами, кражами и другими деяниями. Под руководством Углавы было совершено более 100 тяжких и особо тяжких преступлений.

Объем уголовного дела Углавы составляет 260 томов, материалы силовики собирали 10 лет, а суд рассматривал дело криминального авторитета три года.

Углава был обвинен в занятии высшего положения в преступной иерархии и ряде других преступлений, включая кражи, мошенничество, грабежи, угоны и так далее. Суд назначил ему 17,5 лет в колонии строгого режима. Также фигурантами дел стали еще десять человек. Они получили от 8 до 19 лет.

На приговор была подана апелляция, которую рассматривал суд в Новосибирске. Он подтвердил обоснованность вердиктов для всех участников преступного сообщества. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Новосибирске начали судить криминального авторитета по кличке «Молодой». Он держал криминальный общак и решал споры в преступной среде.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Забайкальский край Вор в законе Суд
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